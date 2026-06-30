Posti i zëvendëskryeministrit për qeverisje të mirë nuk do të ekzistojë, kompetencat i kalojnë kryeministrit
Kryeministri Hristijan Mickoski njoftoi se posti i zëvendëskryeministrit për qeverisje të mirë nuk do të ekzistojë më si dikaster i veçantë në Qeveri.
Sipas tij, portofoli i qeverisjes së mirë do të kalojë drejtpërdrejt nën kompetencat e kryetarit të Qeverisë, si pjesë e ndryshimeve që pritet të zbatohen në kuadër të riformatimit të kabinetit qeveritar.
“Posti i zëvendëskryeministrit për qeverisje të mirë nuk do të ekzistojë më si dikaster i veçantë në Qeveri, por ky portofol do të jetë drejtpërdrejt nën kompetencat e kryetarit të Qeverisë”, deklaroi Mickoski.