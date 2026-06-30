Posti i zëvendëskryeministrit për qeverisje të mirë nuk do të ekzistojë, kompetencat i kalojnë kryeministrit

Posti i zëvendëskryeministrit për qeverisje të mirë nuk do të ekzistojë, kompetencat i kalojnë kryeministrit

Kryeministri Hristijan Mickoski njoftoi se posti i zëvendëskryeministrit për qeverisje të mirë nuk do të ekzistojë më si dikaster i veçantë në Qeveri.

Sipas tij, portofoli i qeverisjes së mirë do të kalojë drejtpërdrejt nën kompetencat e kryetarit të Qeverisë, si pjesë e ndryshimeve që pritet të zbatohen në kuadër të riformatimit të kabinetit qeveritar.

“Posti i zëvendëskryeministrit për qeverisje të mirë nuk do të ekzistojë më si dikaster i veçantë në Qeveri, por ky portofol do të jetë drejtpërdrejt nën kompetencat e kryetarit të Qeverisë”, deklaroi Mickoski.

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