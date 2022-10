“Poshtë maska e hipokrizisë”

Në vitet e para të pluralizmit e demokracisë, ishin pikërisht këta spiunë të cilët u rreshtuan krah “britmaxhive” ku bërtitej: “liri demokraci”, “poshtë komunizmi”, etj. Ata mundën të kapin pozita të PD-së dhe PS-së deri në parlament, prandaj çdo nismë për “hapjen e dosjeve” dështoi.

Shkruan: Hajrudin S. MUJA, Nju-Jork

Ka kohë që rastësisht kam lexuar një rrëfim në lidhje me dy “shokë të ngushtë” në kohën e bllokut komunist. Njëri prej tyre kishte qenë ‘hije e tjetrit’, një spiun me damkë, i cili të gjitha informatat kundrejt “shokut të zemrës” i kishte dërguar në Sigurimin e Shërbimeve Sekrete, si shkak i së cilës u burgos deri në torturim. Pas gjithë atyre mundimeve, para se të vdiste, e kishte lënë amanet ta varrosnin pranë “shokut”, i cili kishte ndërruar jetë më parë. Mirëpo kur u hapën dosjet e krimit, djali i tij zbuloj se kishte qenë pikërisht ky “shok i zemrës” zagari dhe spiuni i tij. Pas 50 vitesh e ndjeu veten të obliguar t’i nxjerrë eshtrat e babait dhe t’i rivarrosë në një vend tjetër, larg “shokut të zemrës”!

Ky rrëfim i dedikohet një rasti në Hungari, por të tilla raste nuk do të mungonin as në Shqipëri e Kosovë po të hapeshin dosjet, sepse është tashmë botërisht e njohur se përgjatë një shekulli, ka pasur spiunë e langonj shqipfolës, të cilët kanë bërë argatin e ‘kasapit’, që ka vrarë e ka prerë prapa kurrizit në të dy anët e kufirit! Mjafton të shikohet dokumentari “Varret pa emër” për të mësuar një pjesë të historisë së zhdukjes së mijëra shqiptarëve gjatë regjimit komunist, nëpërmjet dëshmive të familjarëve dhe dokumenteve arkivore, një realitet i hidhur për të gjithë, veçanërisht për ata që i kanë përjetuar me dhembje nga “arma e sigurimit” (spiunazhit)!

Ndër më të njohurit që u morën me ndërtimin e kësaj “arme” në Shqipëri ishin NestiKerenxhi, Vaskë Koleci dhe Zoi Themeli, nën kujdesin e përhershëm të këshilltarëve jugosllavë. Kjo u bë “syri vigjëlent i partisë” dhe arma më e fortë e diktaturës komuniste brenda Ministrisë së Brendshme. Në krye të saj që qëndronte Byroja Politike e KQ të PPSH-së, drejtues i së cklësfillimisht u emërua Haxhi Lleshi me prejardhje të njohur serbofile dhe pas tij Koçi Xoxe edhe ky “i pëlqyeri i jugosllavëve dhe shërbëtor i tyre” [Fevziu:2011, f.190].Prej atëherë filluan krijimin e një “ushtrie” spiunësh në shërbim të tyre.

Cilët ishin këta spiunë? Ishin njerëz vullnetarë që spiunonin edhe njerëzit e tyre për inate personale. Njerëz që pranonin “ofertat” e spiunimit të kërcënuar me pushkatime, burgosje apo internime. Njerëz të joshur për punësim ose privilegje. Njerëz mediokër që synonin të bëheshin dikushi. Nxënësit që kishin nevojën e partisë për privilegje në shkollim. Njerëz nga radhët e artit e letërsisë, nga ato që më të mëdha kishin ambiciet se aftësitë. Ushtarakë në këmbim të lehtësimit të kryerjes së shërbimit ushtarak dhe lejeve të shpeshta për të vizituar familjarët. Njerëz mediokër në profesionin, servilë e dembelë, të cilët me paaftësinë e tyre u shkaktonin dëme financiare dhe ekonomike institucioneve ku shërbenin. Në bazë të detyrave dhe shërbimeve, shpërblimi i këtyre spiuneve veç privilegjeve ishte nga 80 lekë deri në 220 lekë të reja në muaj [Dielli, 13.08.2022]. Këta duhej të ishin “informatorët” kundër sabotazhit të luftës dhe të pushtetit, kundër tradhtisë ndaj atdheut, kundër spiunazhit, kundër organizimit dhe pjesëmarrjes në bandat e armatosura, kundër diversionit, kundër sabotimit, kundër agjitacionit dhe propagandës, kundër pushtetit popullorë, kundër propagandës së luftës dhe pjesëmarrjes në një organizatë, kundër pushtetit popullorë, etj.

Në “Krimet e Komunistëve (1941-1945)” [Tiranë 2019], Çelo Hoxha na jep një përmbledhje dokumentesh që habisin secilin lexues! Aty paraqitet qartë realiteti i hidhur i grupimeve politike shqiptare gjatë Luftës së Dytë Botërore, të cilat më shumë se kundër pushtuesve luftuan kundër njëri-tjetrit, luftë të cilën me plot të drejtë Uran Butka e quan “Lufta Civile në Shqipëri, 1943-1945” [Tiranë 2006]. Vetëm një numër i vogël i këtyre dokumenteve do të na zgjerojë diapazonin e të kuptuarit se cilët ishin ata që e “çliruan” Shqipërinë dhe shqiptarët në fundin e Luftës së II-të Botrore!? Rrëqethesh i tëri tek lexon urdhra e korrespondenca të eprorëve të partisë, të cilat të japin të kuptosh se për fatin e tyre të keq, shqiptarët nuk i dogjën dhe nuk i vranë vetëm serbët, malazeztë, bullgarët e grekët, por i dogjën, i plaçkitën dhe i vranë edhe vetë shqiptarët! Jo për shkak të kryerjes së një veprimtarie të ndaluar, por për shkak të asaj se çfarë ishin si njerëz, bazuar në orientimin e tyre politik. Gjëra që “duhej” të ndodhnin, sepse “ishte kohë lufte”, por çfarë ngjau pas luftës?

Partia që mori pushtetin e ri ndërhyri brutalisht në letërsi, e qëroi traditën, mbajti ç’deshi, hoqi ç’nuk i duhej dhe dënoi shkrimtarë dhe vepra deri në fund. Ajo bëri shkrimtarët e vet sa u krijua një psikozë që mjaftonte të kishe qenë partizan që të bëheshe shkrimtar! Bijtë e “fitimtarëve” i kishin mundësitë e hapura për t’u bërë dhe poetë, ndërsa ishin më të hapura dyert e burgjeve për bijtë e atyre që nuk i bindeshin regjimit. “Gazeta Shqiptare” ka publikuar një dokument “Tepër sekret” të Sigurimit të Shtetit të vitit 1978, i nxjerrë nga arkivat e shtetit shqiptar, një dokument që mban datën 16.08.1978, me emrat e rreth 315 intelektualëve mjaft të njohur të artit, kulturës, skenës, ekranit dhe letrave shqipe që ishin vënë në ndjekje nga shërbimet sekrete të diktaturës, duke u survejuar hap pas hapi për veprimtarinë e tyre, ndër ta MarijeKraja, RikardLjarja, etj.

U shkatërruan, u shndërruan në depo, në tualete publike, në magazina apo në stallabagëtish më shumë se 2.000 institucione fetare, 740 xhami, 609 kisha ortodokse, 158 kisha katolike dhe 530 teqe “për të fshirë obskuranizmin religjioz” [Moorey:2015, f.62]. U vandalizuan madje edhe varrezat me simbole fetare, duke i cilësuar si “mbeturina të vjetruara”, të papajtueshme me “moralin socialist”! Regjimi ngriti “civilizimin” e vet, duke ndërtuar rreth 750.000 bunkerë betoni për një popullatë rreth tre milionësh, që i bie një bunker për çdo katër banorë. Ndërsa kostoja e një bunkeri ishte rreth 280.000 lek, afërsisht i barabartë me koston e një apartamenti të vogël brenda një ndërtese. Kjo i bie që secila familje në Shqipëri “mund të kishte një shtëpi me koston e këtij budallallyku” [Moorey:2015, f.33].

Komunizmi shqiptar i përngjante romanit “1984” tëGeorgeOrwellit (1949), që nënkuptonte kontrollin e trupave dhe shpirtrave të njerëzve nga Partia e Punës. IdritIdrizi, JonilaGodole dhe FatmirosheXhemalaj kanë publikuar librin: “Komunizmi përmes dokumenteve arkivore” [Tiranë 2018], ku kanë botuar disa dokumente përmes të cilave shihen qartë tiparet karakteristike të regjimit totalitar, i cili synonte të depërtonte dhe të kontrollonte sferat më intime të jetës së përditshme dhe personale të njerëzve, deri të marrëdhëniet bashkëshortore dhe planifikimin familjarë. Për këtë qëllim ushtrohej një presion i fuqishëm ndaj çdo kolektivi dhe individi, duke i bërë përgjegjës jo vetëm për sjelljet e tyre personale, por edhe për sjelljet e atyre që i rrethonin (f.30).

Dokumentet e datuara më 28.4.1978, 13.8.1080 dhe 27.123.1980, na tregojnë përpjekjen e madhe dhe nevojën për sa më shumë informacione, për ta kontrolluar shoqërinë në mënyrë totalitare. Veç përgjimeve të sigurimit dhe raporteve të organizatave të masave, Komitetit të Partisë në rrethe e institucione të ndryshme, përdoreshin si kanal i rëndësishëm informimi edhe letrat denoncuese e sinjalizuese. Dokumentet e tilla janë dëshmi e përhapjes së fenomenit shoqërorë të denoncimit e përgjimit, duke pasur gjithnjë para sysh se ato përmbanin shumë shpifje.

Neveritesh kur lexon librin “Mëkatarët”, ku paraqiten madje raste nga më absurdet, kur një deputet futë vëllaine tij në burg për t’i marrë gruan, kur gruaja futë burrin në burg për “operativin”, etj. Rreth viteve të ’60-ta’, në një fshat të Dibrës, punëtori i Sigurimit i vuri syrin një vajze të fshatit që ishte ndërkaq e fejuar me një fshatar. Operativi i krijoi një akuzë false të fejuarit të vajzës, të cilin shumë shpejt e arrestuan. Ndërkohë që ai vuante burgun në kampin e Rubikut, vajza ra në duar të punonjësit të shtetit. Kur i shoqi mësoi të vërtetën, për habinë e të gjithëve, e humbi kontrollin, mbuloi kokën me një batanije dhe i nxori të dy sytë. E shtruan në spital, por asgjë nuk mund t’ia kthente shikimin, e megjithëkëtë e rikthyen në burg [Panorama, 7.8.2011].

Akoma më i trishtë është rasti i inxhinierit Agron Canaj, kur fillimisht i vendosur e refuzoi kërkesën e Sigurimit për “bashkëpunim” në vitin 1974, por kur e ftuan pas dy muajsh në zyrën e hetuesit dhe u gjend para një skene të llahtarshme të dhunimit të së shoqes Lumturies dhe vajzës Iridës nga dy hetuesit, qe i detyruar të pranojë kompromisin me djallin e të padisë veten dhe shokët për biseda të lira. Nga shokët që paditi njëri u ekzekutua, tjetri vuajti 12 vjet burg, kurse vetë Agroni dhjetë të tilla. Pas burgut mësoj fatin e familjes nga nëna e vetme të cilën e gjeti të gjallë dhe një letër lamtumirëse dhe të historisë së hidhur që i kishte lënë e shoqja që ishte vetëhelmuar. Nata e “Sigurimit” nuk kishte përfunduar me aq.Ato ishin bërë pre e akteve shtazarake t’atyre dy banditëve. Kur u kthyen në shtëpi, Irida ishte çmendur dhe u detyrua të shtrohet në spitalin psikiatrik, ku i dha fund jetës së saj të njomë. Pas disa ditësh, Lumturia vuri re se në barkun e saj po rritej fëmija e atij krimineli dhe prandaj ishte detyruar të marr vendimin e vetëvrasjes.

Këto janë vetëm pak shembuj ilustrues të shkëputur nga mijëra të tilla, që të japin të kuptosh se kjo ‘ideologji’ ishte mëkat të eksperimentohej në kafshë e lëre më në njerëz! Në librin “Si mbijetova në ferrin komunist”, Samir Maloku ka sjellë rrëfime të trishtueshme: “Nuk e besoja se Komunizmi i shndërronte njerëzit në ‘kafshë’, i rrihte si kafshët dhe i mbante të izoluar më keq se kafshët”. Zaten, nga ana biologjike, ajo e konsideronte njeriun si “kafshë e zgjuar”, përkatësisht si “kafshë pune”! Në librin “Zërat e Mbijetës”,Nebil Çika (i riu) thotë se të gjitha fabrikat sikurse të gjitha veprat tjera të komunizmit u ngritën mbi kufomat e martirëve të Shqipërisë. Aeroporti në Rinas u ngrit me djersën e të burgosurve, por ende mungon një pllakat ku të thuhet se “kjo vepër është ngritur nga puna e të burgosurve politikë të komunizmit”! Po nuk i nderuam vuajtjet njerëzore, sakrificat e tyre dhe punën e tyre, do të mbetemi me mëkate dhe do të shtiremi sikur jemi në demokraci.

Aj sistem mbolli tek shqiptari aq frikë e huti, sa do të duhet një kohë e gjatë për t’u shëruar. Duke qenë se veproj në një hapësirë relativisht të ngushtë gjeografike dhe mbi një popull relativisht të shumtë në kontrast me territorin, prej vitit 1945 shqiptarët u shndërruan në një popull që prodhonte antivlera, e zhveshi tërësisht nga pasurisë shpirtërore, e bëri të këndojë e të qajë për “partinë”, i ngarkuar në shpirt me mjerimin për fëmijët e uritur e të zbathur.

Mund të duket e pabesueshme, por sipas CIA-s, në vitet e ‘50-ta, Sigurimi i Shtetit kishte një organizim spiunazhi prej më shumë se dhjetë mijë spiunësh [Sot, 30.09.2017].Disa prej tyre si langonj i dërgonin në diasporë si “mësues” e nëpër konsullata për të ndjekur atdhetarët më të dëshmuar të kombit. Kriminelët e pangopur me viktimat e veta, që kalojnë shifrën e 45.000 shqiptarëve të vrarë, të mbytur në hetuesi, të zhdukur në kampe shfarosje, sot kapërdisen të lirë në Europë, Amerikë e gjetkë,duke dhënë leksione për “patriotizmin” dhe demokracinë, duke mbajtur ende dekorata të shëmtuara të veprimeve të tyre të spiunazhit, si rrjedhojë e së cilës, sipas disa vlerësimeve,rreth 6,000 njerëz që u vranë ose vdiqën në paraburgim shtetëror midis 1944 dhe 1991. Edhe sot, pas tre dekadash, familjet e tyre janë ende në pritje të mësojnë se si, ku dhe pse u vranë familjarët e tyre.

Një grup i caktuar i OKB-së, që e vizitoi Shqipërinë në dhjetor të vitit 2016, e publikoi një raport kritik në vitin pasues, duke konstatuar se “Shqipëria nuk është përballur ende në mënyrë adekuate me shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut të kryera midis viteve 1944 dhe 1991”. Në maj të vitit 2018, Komiteti i OKB-së për “zhdukjet e detyrueshme” inkurajoi Shqipërinë të “dyfishojë përpjekjet e saj për të hedhur dritë në mënyrë efektive mbi zhdukjet me forcë që ndodhën gjatë regjimit komunist”. Ajo kërkoj që Shqipëria të hetojë këto krime, t’i ndjekë penalisht përgjegjësit dhe të sigurojë dëmshpërblime për viktimat dhe familjet e tyre.

Por, çfarë në të vërtetë ndodhi? Në tre dekada “demokraci” u bë një punë e madhe për të nxjerrë në dritë eksponentë të diktaturës, histori të qena e të paqena, për të mbajtur në këmbë regjimin e së shkuarës, të ngjashëm me pushtetin e sotëm! Pak u fol për klasën e përmbysur, më pak për krimet, akoma më pak për kampet e internimit, aspak për krimet e diktaturës! Kanë kaluar tri dekada pas rënies së diktaturës dhe sekretet e saj vazhdojnë ende të helmojnë politikën shqiptare. Shumë njerëz në Shqipëri shpresojnë se hapja e arkivit të madh të dosjeve të fshehta të sigurimit, do të shërbejë si një kapitull i ri për shërimin e plagëve që la komunizmi [VOA, 29.03.2017]. Gjatë gjithë kësaj kohe, shumë njerëz kanë shpresuar dhe janë përpjekur të mësojnë për fatin e djalit, të vajzës, të nënës, të babait, të burrit, të gruas, që janë dënuar e vrarë gabimisht shumë vite më parë.

Gjyshi i Gentiana Sulës (e ngarkuar me hapjen e arkivave) ka vdekur në burgjet e diktaturës. Ajo thotë se arkivat përmbajnë sekrete të dhimbshme për shumë shqiptarë: “Shqipëria është një nga vendet e fundit të Europës Lindore dhe Qendrore që ka vendosur t’i jap publikut të drejtën për të pasur qasje mbi dosjet e ish Sigurimit të Shtetit që është edhe policia politike. Në Shqipëri procesi është kompleks dhe do të thoja masiv. Në kuptimin e përmasës së përndjekjes shifrat janë të mëdhaja dhe kohëzgjatja e përndjekjes është shumë e madhe veçanërisht kjo e dyta dallon nga vendet e tjera” [VOA, 29.03.2017]. Kjo ishte shpresa e Gentianës, por për fat të keq Shqipëria pas pesë vitesh ende nuk ka vendosë të bëjë atë që duhet të bëjë!

Thuhet se “Sigurimi i Shtetit kishte mbi 120 mijë informatorë, dhe duke gjykuar që çdo informator kishte një dosje, do të mendonim se kishte rreth 120 mijë dosje” [Panorama, 3.9.2012]. Nëlibrin “Mëkatarët” jepet shifra e 400 mijë dosjeve, numër që duket mjaft i madh por që ka besueshmëri jo të vogël. Megjithatë duhet kujtuar se brenda asaj që quhej “proces normal asgjësimi”, në shumë raste dosjet asgjësoheshin “pasi mbaronte aktiviteti i informatorit”, mund të ishte pas 10, 20 ose 25 vjetësh.Autori NazifBezhani ka grumbulluar mjaft informata gjatë qëndrimit të tij dhjetëvjeçarë në krye të komisionit për kontrollin e figurave të larta të zyrtarëve. Për 32 vitet e politikës shqiptare këto 400 mijë dosje i qëndrojnë “të varura në qafë” të spiunëve dhe bashkëpunëtorëve të ish sigurimit të shtetit komunist, që si gurë të rëndë kërkojnë të mbysin pluralizmin e demokracinë sa herë që ata kërkojnë të “notojnë” në ujërat e Europës Perëndimore e demokratike.

Një individ 26-vjeçar u akuzua si “bashkëpunëtor i amerikanëve” dhe u burgos. E ndjeu veten me fat që nuk u gjet në mesin e atyre dhjetëra djem nënash fatkeqë, që jepnin jetën varur zinxhirëve e litarëve të birucave ku bënin hetuesinë. Pas 25 vjetësh doli nga burgu dhe shkoj në tokën për të cilën pagoi gjithë rininë pa e shkelur kurrë në të. Kur u kthye nga Amerika, u ndie zhgënjyer dhe i vrarë shpirtërisht: “Ata ishin të gjithë atje”! Së paku tre prej atyre që e kishin torturuar mbanin status të veçantë! Të tillët natyrisht do t’u qëndrojnë opozitë çdo kërkese të hapjes së dosjeve, duke arsyetuar se shumë prej personave të përfshirë kanë vdekur ose ata që kanë mbetur gjallë janë detyruar me dhunë të bashkëpunojnë me organin shtetëror më të tmerrshëm të ish-diktaturës hoxhiste [Sot, 11.8.2022].

Sa herë që flitet për hapjen e dosjeve, është mazhoranca që e pengon, duke qenë trashëgimtare e ngarkuar me misionin e partisë. Në vend që të punojë për të ardhmen ajo mbetet skllave e së kaluarës. Akoma më keq, një pjesë jo e vogël e shqiptarëve vazhdojnë t’u “besojnë” pa qenë të detyruar si dikur! Këta të “besuarit”vazhdojnë të përdorin si armë akuzat dhe kundërakuzat për bashkëpunim me regjimin: “Procesi i hapjes së dosjeve në Shqipëri është një proces i mbajtur peng për shkak të elitës politike dhe për shkak të së shkuarës dhe mëkateve që kasta politike e drejtimit të këtyre dekadave të fundit ka në vend” [VOA, 29.03.2017].

Hapja e dosjeve nuk do te thotë që spiunet të vendosen në gijotinë, por që “të ndahet shapi prej sheqerit” dhe është pikërisht “shapi” ai që frikësohet nga hapja e tyre. Shqipëria dhe Kosova janë rast unik i vendeve të Europës Lindore, që edhe pas tridhjetë viteve të tranzicionit ende nuk janë hapur dosjet! Shumë njerëz mendojnë se dosjet më të inkriminuara janë shkatërruar shumë kohë më parë, nga anëtarët ose trashëgimtarët e elitës së vjetër që janë ende në pushtet. Për këtë arsye ligji i shumëpritur për hapjen e “Dosjeve Sekrete” do të duhet të presë shumë më gjatë.

Është e njohur thënia se “një histori që harrohet është e destinuar të përsëritet”, dhe nëse nuk përsëritet në format e atij regjimi gjakatar, në mënyra të tjera e kanë përsëritur në këto 30 vite, sepse më të privilegjuarit e atij regjimi janë sot elita politike e vendit. Është ajo elitë për të cilën H.W.Tilman mund të thotë: “Ka disa qen që thonë kanë prejardhje prej ujku dhe, si duket, nuk janë në gjendje të harrojnë ate që trashëgojnë”. Ata si produkti më i zi që komunizmi la pas si vazhdimësi të tij, jo vetëm që nuk lejojnë hapjen e dosjeve, por nuk u japin as hapësirë historive rozë të drejtuesve komunistë, në mënyrë që të fshijnë rrëfimet tragjike nëpër të cilat kaluan shqiptarët. Aty-këtu ndonjë ndërmarrje private për të zbuluar ndonjë varr masiv, me kufoma të futura në qese të zeza, që u ekzekutuan fshehurazi me armë zjarri gjatë viteve të errëta të sundimit komunist: “Politikanëve thjeshtë nuk u intereson, ata janë shumë të zënë duke bërë para”, i kishte thënë një 46-vjeçar FredAbrahams-it, autorit të librit “Modern Albania – fromDictatorship to Democracy in Europe” [NewYork 2015].

Ka një frazë të vlefshme Mentor Kikia: “Komunizmi kishte rënë! Ne rrëzuam bustin, ndërsa komunistët mbetën” [Tema, 20.02.2020]. Duket, pra, se shqiptarët vetëm i dhanë një dorë shembjes së komunizmit, por vetëm si qeverisje dhe si sistem politik, që nënkupton se nuk e larguan dot si filozofi politike dhe as si mentalitet. Ata e lanë “të nesërmen” në dorën e funksionarëve të regjimit, pranuan metamorfozën e atij sistemi dhe, natyrisht, s’ke pse pret që ata të pranojnë hapjen e dosjeve. Ata do të vazhdojnë të hedhin valle të huaja me muzikë dhe koreografi shqiptare. Do të thoshte Branko Merxhani: “Poshtë maska e hipokrizisë” [Përpjekja Shqiptare, #7/1937, f.3-7].