Portugalia planifikon të ndalojë rrjetet sociale për personat nën 16 vjeç
Pas shembujve të Australisë dhe Francës, Portugalia mund të ndalojë mediat sociale për individët nën 16 vjeç, sipas një projektligji të paraqitur në parlamentin portugez këtë të hënë.
Projektligji përcakton se moshën e pavarur të aksesit në platformat dhe shërbimet dixhitale do ta ketë 16 vjeç, ndërsa adoleshentët mes 13 dhe 16 vjeç mund të përdorin rrjetet sociale vetëm me miratimin e prindërve. Po ashtu, platformat do të duhet të zbatojnë sisteme verifikimi të moshës dhe autorizimi prindëror, në përputhje me softuerin e përdorur nga qeveria portugeze.
Ligjvënësit e partisë qeverisëse të qendrës së djathtë (PSD) argumentojnë se përdorimi i hershëm i rrjeteve sociale mund të dëmtojë zhvillimin social dhe njohës të fëmijëve, duke e bërë këtë një çështje gjithnjë e më të rëndësishme dhe problematike.
Debati mbi kufizimet për moshën e përdoruesve të medieve sociale është intensifikuar në Evropë, pas vendimit të Australisë në dhjetor dhe votimit të Francës javën e kaluar për të ndaluar përdorimin e mediave sociale për ata nën 15 vjeç. Po ashtu, Danimarka, Greqia dhe Spanja po shtyjnë për një ndalim të ngjashëm në të gjithë Bashkimin Evropian.