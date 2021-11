Portugalia nuk u kualifikua direkt për në “Katar 2022” – Ronaldo shpërtheu në lot

Cristiano Ronaldo u përlot në fushë në Estadio da Luz pasi Portugalia e tij nuk arriti të kualifikohej në Kupën e Botës 2022 në Katar, duke humbur ndaj Serbisë.

Portugalia kaloi në epërsi brenda dy minutave, por serbët barauan shifrat dhe më pas përmbysën rezultatin, duke zënë kështu vendin e parë në Grupin A, me Portugalinë që i duhej vetëm një barazim për t’u avancuar.

Duke humbur një shans pas golit të Mitrovicit, Cristiano Ronaldo filloi të qante pas vërshëllimës së fundit, ngjashëm me reagimin e tij kur u përjashtua me karton të kuq në debutimin e tij në Ligën e Kampionëve për Juventusin në Valencia në vitin 2018.

Portugalia është tani në play-off, së bashku me Suedinë, Uellsin, Zvicrën ose Italinë, Finlandën ose Ukrainën, Skocinë, një nga Turqia, Norvegjinë ose Holandën, si dhe Rusinë, Poloninë ose Anglinë, dhe Maqedoninë e Veriut ose Rumaninë.

Natyrisht se Portugalia ka një mundësi për të kaluar tutje, mirëpo Ronaldo e di se sa e vështirë do të jetë në play-off.

Ronaldo fans made fun of Messi when he cries during the final of Copa when they lost. What do you have to say now when Portugal can still qualify but Ronaldo is crying???????

pic.twitter.com/rtF1q4NBIx

— CG (@poisonivyyyyyy_) November 14, 2021