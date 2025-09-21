Portugalia njeh zyrtarisht shtetin e Palestinës

Portugalia njeh zyrtarisht shtetin e Palestinës

Ministri i Punëve të Jashtme i Portugalisë, Paulo Rangel, ka njohur zyrtarisht shtetin e Palestinës, transmeton Anadolu.

Transmetuesi i vendit RTP raportoi se ministri Rangel njoftoi njohjen zyrtare të Palestinës nga vendi i tij në Misionin e Përhershëm të Portugalisë në New York.

Rangel bëri thirrje gjithashtu për lirimin e të gjitha pengjeve, ndërprerjen e të gjitha armiqësive dhe vendosjen e një armëpushimi në Gaza.

Ai tha se deklarata e sotme e njohjes është një rezultat i drejtpërdrejtë i vendimit të Këshillit të Ministrave më 18 shtator, i marrë në kulmin e një procesi konsultimi në të cilin presidenti i republikës dhe shumica dërrmuese e partive me vende në parlament ranë dakord.

Më parë, presidenti Marcelo Rebelo de Sousa shprehu mbështetjen e tij të plotë për vendimin e qeverisë për të njohur Palestinën.

Kjo erdhi disa orë pasi Mbretëria e Bashkuar, Kanadaja dhe Australia gjithashtu njohën zyrtarisht shtetin e Palestinës përpara Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.

Më parë, Franca, Luksemburgu dhe Malta njoftuan plane të ngjashme për të njohur Palestinën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së javën e ardhshme.

MARKETING

Të ngjajshme

Estonia thërret KS për shkeljen ruse të hapësirës ajrore

Estonia thërret KS për shkeljen ruse të hapësirës ajrore

Kupchan: Vetëshkatërruese nëse Kosova dëmton marrëdhëniet me SHBA-në

Kupchan: Vetëshkatërruese nëse Kosova dëmton marrëdhëniet me SHBA-në

Presidenti Erdoğan mbërrin në SHBA për fjalimin në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së

Presidenti Erdoğan mbërrin në SHBA për fjalimin në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së

Macron do të njohë shtetin palestinez të hënën!

Macron do të njohë shtetin palestinez të hënën!

Privohet nga liria shoferi nga Kumanova për shpejtësi 103 km/h në zonë 40

Privohet nga liria shoferi nga Kumanova për shpejtësi 103 km/h në zonë 40

Nëpunës policorë shpëtuan një person të lënduar në Malin Sharr, me helikopter u transportua në Qendrën Klinike “Nënë Tereza”

Nëpunës policorë shpëtuan një person të lënduar në Malin Sharr, me helikopter u transportua në Qendrën Klinike “Nënë Tereza”