Portugalia eliminon Kroacinë, Ronaldo mban gjallë ëndrrën e Botërorit

Portugalia eliminon Kroacinë, Ronaldo mban gjallë ëndrrën e Botërorit
TORONTO, ONTARIO - JULY 02: Cristiano Ronaldo #7 of Portugal celebrates after scoring his team’s first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Portugal and Croatia at Toronto Stadium on July 02, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images)

Portugalia ka arritur të kualifikohet në 1/8-at e Botërorit, pas fitores me përmbysje 2-1 përballë Kroacisë.

Takimi i luajtur në Toronto prodhoi spektakël, teksa goli i parë erdhi vetëm në minutën e 53’, kur Perisiç dërgoi topin në rrjetë.

 

Ronaldo barazoi në minutën e 61’, por VAR ndërhyri për t’i prishur festën.

Gjithsesi, pas 7 minutash ishte sërish teknologjia që ndërhyri, kësaj radhe për t’i akorduar një 11-metërsh luzitanëve, i cili u shndërrua në gol pikërisht nga ylli 41-vjeçar.

 

Atëherë kur çdo gjë mendohej se po shkonte drejt fundit, ishte Gonçalo Ramos, i cili me një goditje me kokë pas krosimit të Leaos, tundi sërish rrjetën.

 

Në sekondat e fundit, Gvardiol tundi sërish rrjetën, por VAR-i ndërhyri për herë të tretë, duke i anuluar golin kroatëve dhe duke i dhënë një goditje të rëndë ballkanasve.

 

Kështu ëndrra e Ronaldos për të fituar një Botëror vazhdon, me Portugalinë që do të ndeshet në 1/8-at me Spanjën, ndërsa Kroacia e mbyll këtu aventurën në Botëror, me Modriç që dorëzohet pa fituar asgjë me kombëtaren e tij.

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