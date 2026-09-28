Portugalia, asnjë minutë për Ronaldon ndaj Norvegjisë, nuk ndodhte prej më shumë se 6000 ditësh

Portugalia, asnjë minutë për Ronaldon ndaj Norvegjisë, nuk ndodhte prej më shumë se 6000 ditësh

Portugalia arriti të fitojë ndaj Norvegjisë në javën e dytë të Nations League pa Cristiano Ronaldon në fushën e lojës i cili e ndoqi të gjithë ndeshjen nga stoli.

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Shik.mk

Ndeshja e fundit me kombëtare të cilën luzitani e nisi nga pankina ishte në shtator të 2024 ndaj Skocisë; në atë kohë, Cristiano Ronaldo hyri në fushë dhe shënoi golin e fitores 2-1 ndaj. Po kështu, në 234 ndeshje me përfaqësuesen e Portugalisë, ajo ndaj Norvegjisë është ndeshja e 8 zyrtare që Ronaldo e nisi nga pankina.

E dhëna e fundit është akoma edhe me e bujshme; herën e fundit që Ronaldo e ndoqi një ndeshje të plotë të Portugalisë ka qenë përpara 18 vitesh. Që nga ai moment kanë kaluar saktësisht 6678 ditë. Ishte 15 qershori i vitit 2008 në një ndeshje të Evropianint. Në atë kohë Portugalia humbi ndaj Zvicrës 2-0 por ishte kualifikuar për fazën e mëtejshme.

Kjo e dhënëën fakt përfshin vetëm ndeshjet zyrtare, po të përmendim edhe ndeshjet miqësore, atëherë sulmuesi i Al Nassr ka 90 minuta në pankinë edhe në qershor të 2024 në sfidën miqësore mes Portugalisë dhe Kroacisë.

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