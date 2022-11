Porsche Macan elektrike do të vijë me bateri 100kWh dhe motor me 595 kuaj fuqi

Porsche Macan elektrike po përballet me vonesa për shkak të problemeve softuerike me të cilat po përballet aktualisht i gjithë Grupi VW. Kjo do të thotë kohë shtesë për inxhinierët që të përmirësojnë më tej SUV-in e ardhshëm elektrik dhe sipas Antoon Janssen, menaxherit të grupit përgjegjës për zhvillimin e Macan – kjo kohë shtesë është shpenzuar mirë.

Porsche vendosi një synim për Macanin elektrik – të jetë SUV-i më sportiv në klasën e tij. Sinqerisht, nuk është shumë e vështirë, me Macan-in e mëparshëm që ka shasinë më të mirë në klasë dhe me Taycan që është ndoshta makina elektrike më argëtuese për të vozitur, Macan EV ka shumë përvojë për të përdorur.

Makina do të pajiset me dy motorë elektrikë të ngacmuar përgjithmonë të ngjashëm me ata të përdorur në Taycan. Megjithatë, ata nuk janë të njëjtët motorë, ata janë ri-inxhinieruar plotësisht për të ofruar densitet më të lartë të fuqisë dhe efikasitet të përmirësuar, raporton Arena EV, transmeton Telegrafi.

Përmirësimet e bëra në motorë rezultojnë në një fuqi të kombinuar prej 595 kuaj fuqi dhe 1000 njuton metër fuqi rrotulluese, dhe kjo do të thotë se ofron fuqi rrotulluese më të madhe se Porsche Taycan GTS.

Krahasuar me Macan-in aktual, Macan EV do të jetë një mjeshtër i hapësirave të ngushta. Këndi maksimal i drejtimit është rritur me 15 për qind dhe drejtimi me rrota të pasme do të vijë me 5 gradë shtesë për t’i bërë kthesat me tre pika një gjë e së kaluarës.

Është interesante se do të ketë vetëm një opsion baterie – të gjitha modelet do të vijnë me paketën e baterive 100 kWh 800 V. Ai do të mbështesë karikimin 270 kW DC dhe duhet të jetë e mjaftueshme për vozitje deri në 500 kilometra me një karikim, edhe pse në këtë fazë Porsche ende nuk ka shpërndarë shifrën e saktë.

Vetura Macan EV ishte planifikuar që të dilte në treg vitin e ardhshëm, por për shkak të vonesave të softuerit dërgesat janë shtyrë për në vitin 2024.