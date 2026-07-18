Popullariteti i Putinit bie në nivelin më të ulët që nga nisja e luftës në Ukrainë
Mbështetja për presidentin rus Vladimir Putin po vazhdon të bjerë, duke arritur nivelin më të ulët që nga fillimi i luftës në Ukrainë.
Sipas një sondazhi të fundit të zhvilluar nga qendra ruse e kërkimeve të opinionit FOM, përkrahja për Putinin ka rënë me 5 pikë përqindje brenda një jave, nga 71% në 66%.
Një rënie e tillë nuk ishte regjistruar që nga shtatori i vitit 2022, kur Kremlini u detyrua të shpallte mobilizimin e pjesshëm ushtarak për të përforcuar frontin në Ukrainë.
Edhe pse niveli i mbështetjes për Putinin mbetet ende më i lartë se para nisjes së pushtimit të Ukrainës, ekspertët vërejnë se po zbehet efekti i njohur si “grumbullimi rreth flamurit”, kur qytetarët priren të bashkohen rreth udhëheqësit të tyre gjatë një lufte.
Sipas Denis Volkov, drejtues i institutit të sondazheve Levada, rënia e mbështetjes nuk prek vetëm presidentin, por edhe institucionet e tjera shtetërore. Shkaku kryesor lidhet me përkeqësimin e standardit të jetesës dhe problemet ekonomike.
Një nga shqetësimet kryesore të qytetarëve rusë është bërë kriza e karburanteve, e shkaktuar nga sulmet ukrainase ndaj rafinerive ruse. Në disa rajone çmimet e benzinës janë rritur ndjeshëm, ndërsa në zona të tjera karburanti është kufizuar dhe janë krijuar radhë të gjata në pikat e furnizimit.
Mediat ruse raportuan edhe rastin e një 80-vjeçari në qytetin Lysva, në rajonin e Permit, i cili humbi jetën pasi u ndje keq ndërsa priste në radhë për të marrë karburant. Sipas tyre, ky ishte rasti i dytë i ngjashëm brenda më pak se një muaji.
Megjithatë, pavarësisht rënies së mbështetjes ndaj Putinit, kritikat publike ndaj tij mbeten të rralla për shkak të presionit ndaj zërave kundërshtues.
Së fundmi, blogeri kritik ndaj Kremlinit, Ilya Remeslo, u arrestua nën akuzën për përhapje të “lajmeve të rreme” për ushtrinë ruse, një vepër që në Rusi mund të dënohet deri në 10 vite burg.
Remeslo, i cili më parë kishte pasur qëndrime më afër qeverisë, tërhoqi vëmendjen pasi kritikoi hapur luftën në Ukrainë dhe kërkoi dorëheqjen e Putinit. Para arrestimit, ai kishte shkruar se situata në Rusi mund të shkonte drejt një momenti ku edhe një tronditje e vogël mund të sillte humbjen e pushtetit nga presidenti rus.