Popullariteti i Macron bie ndjeshëm në sondazhe pas bllokimit politik në Francë

Popullariteti i Emmanuel Macron po bie dhe forcat politike që e mbështesin atë po tkurren në sondazhe, rezultatet e të cilave u publikuan sot nga media franceze.

Në veçanti, sipas një sondazhi nga kompania Elabe për gazetën LES ÉCHOS, vetëm 14% e francezëve i besojnë presidentit francez se do të merret në mënyrë efektive me problemet e vendit, që do të thotë një rënie prej 3 pikësh në një muaj. Ky është një kolaps mbresëlënës, me 7 pikë të humbura në dy muaj dhe 13 që nga marsi 2025, raporton gazeta, duke vënë në dukje se me një shkallë besimi prej 14%, Emmanuel Macron thyen rekordin për popullaritet të ulët që kishte vendosur muajin e kaluar, duke barazuar rekordin negativ të François Hollande në nëntor 2016.

Nga ana tjetër, sipas të njëjtit sondazh, kryeministri i dorëhequr, Sébastien Lecorni, po sheh popullaritetin e tij të rritet ndjeshëm. Ndërsa ai renditej i 18-ti midis 30 politikanëve në sondazhin mujor të Elabe para emërimit të tij në zyrën e kryeministrit më 9 shtator, ai aktualisht është në vendin e 7-të midis preferencave të popullit francez për politikanët, me 28% opinione pozitive (+11 pikë). Në vendin e parë është i djathti ekstrem Jordan Bardella (39%), i ndjekur nga ish-kryeministrat gjatë presidencës së Macron Édouard Philippe (35%) dhe Gabriel Attal (33%).

Gazeta Le Figaro botoi gjithashtu një artikull me titull “Zgjedhjet presidenciale 2027: Alarmi Kombëtar është favoriti i madh sipas një sondazhi të ri, në një kohë kur blloku i qendrës po shembet”. Artikulli pohon se më shumë se një vit e gjysmë para zgjedhjeve presidenciale, partia e ekstremit të djathtë, Tubimi Kombëtar (RN), duket të jetë favoritja e madhe në qëllimet e votimit, duke mbledhur midis 34% dhe 35%, ndërsa blloku i qendrës, i cili në thelb mbështet presidentin francez, po shembet dhe është kokë më kokë me të majtën për një vend në raundin e dytë. Në veçanti, sipas një sondazhi nga kompania Toluna Harris Interactive për stacionin televiziv RTL, i përfaqësuar ose nga presidenti i saj Jordan Bardella ose nga presidentja e grupit të saj parlamentar, Marine Le Pen, Tubimi Kombëtar është vazhdimisht i pari në qëllimet e votimit për raundin e parë.

Dhe kjo, pavarësisht nga kundërshtarët e tij, përkatësisht ish-kryeministrat Gabriel Attal (12% e qëllimeve të votimit) ose Edouard Philippe (midis 15% dhe 16%, ndërsa para verës ishte mbi 20%). Tubimi Kombëtar do të arrinte 35% në rast të kandidaturës së Jordan Bardella, pothuajse 12 pikë më shumë se përqindja e Tubimit Kombëtar në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2022. Marine Le Pen gjithashtu dominon me 34% (dënimi i saj aktualisht e pengon atë të kandidojë përsëri).

Në të majtë, Jean-Luc Mélenchon, me Francën e Pabindur, ka 14% të votave, pavarësisht skenarit. Raphael Glicksmann, i lidhur me socialistët, do të kishte gjithashtu 14% nëse kandidati i bllokut të qendrës do të ishte Gabriel Attal dhe 12% kundër Édouard Philippe.

Së fundmi, në rast të shpërbërjes së Asamblesë Kombëtare, Alarmi Kombëtar do të dilte i pari në votim në raundin e parë të zgjedhjeve parlamentare, sipas një sondazhi të OpinionWay për stacionin televiziv CNEWS. Ashtu si në raundin e parë të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024, Alarmi Kombëtar do të mbizotëronte në të gjitha skenarët, duke mbledhur midis 33% dhe 34%, edhe nëse do të përballej me një front të bashkuar të të gjitha partive të krahut të majtë, i cili më pas do të arrinte 24%.

