Polonia zgjeron ushtrinë në mbi 220.000 efektivë për shkak të shqetësimeve për sigurinë

Polonia zgjeron ushtrinë në mbi 220.000 efektivë për shkak të shqetësimeve për sigurinë

Ushtria e Polonisë është rritur në më shumë se 220.000 efektivë, ndërsa vendi synon të forcojë forcat e armatosura përballë kërcënimeve në rritje ndaj sigurisë në gjithë Evropën, raportoi të premten TVP World, transmeton Anadolu.

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Të dhënat e fundit të Ministrisë së Mbrojtjes tregojnë se ushtria e vendit ka më shumë se 220.000 efektivë në shërbim aktiv, përfshirë rreth 156.000 ushtarë profesionistë dhe 40.000 pjesëtarë të Forcave të Mbrojtjes Territoriale, sipas transmetuesit.

Polonia synon të krijojë një ushtri prej 500.000 efektivësh deri në vitin 2039, e përbërë nga rreth 250.000 trupa operative, 50.000 pjesëtarë të Forcave të Mbrojtjes Territoriale dhe 200.000 rezervistë, raportoi transmetuesi.

Numri i efektivëve në shërbim aktiv është rritur me rreth 5.000 që nga fillimi i vitit, ndërsa vendi synon të rrisë rekrutimin dhe trajnimin ushtarak.

Nismat përfshijnë gjithashtu programe të edukimit ushtarak dhe trajnime njëditore për civilët.

Qeveria synon të forcojë gjithashtu gatishmërinë civile përmes programit mbarëkombëtar “Gjithmonë të gatshëm”, i nisur në fund të vitit 2025 dhe i zgjeruar në vitin 2026.

Programi ofron trajnime vullnetare për ndihmën e parë, aftësitë e mbijetesës, reagimin ndaj emergjencave dhe sigurinë kibernetike.

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