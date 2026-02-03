Polonia zbulon spiunin rus brenda Ministrisë së Mbrojtjes: E kemi ndjekur prej muajsh, provat janë shumë të forta

Ministria e Mbrojtjes e Polonisë njoftoi se një nga punonjësit e saj është ndaluar dhe akuzuar për bashkëpunim me një shërbim të huaj inteligjence.
Faqja e lajmeve Onet raportoi më herët se një punonjës i Ministrisë së Mbrojtjes ishte ndaluar për bashkëpunim me inteligjencën ruse.

“Shërbimet kanë monitoruar aktivitetet e këtij personi për shumë muaj. Veprimet e tij janë dokumentuar dhe analizuar në mënyrë të detajuar. Prandaj, provat e mbledhura ndaj tij janë shumë të forta. Ky është një nga sukseset tona më të mëdha”, i tha Onet një burim i njohur me operacionin.

