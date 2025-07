Polonia zbulon një nga depozitat më të mëdha të naftës në Evropë në një dekadë

Central European Petroleum (CEP) ka njoftuar zbulimin më të madh të naftës konvencionale në Poloni dhe një nga zbulimet më të rëndësishme të naftës konvencionale në Evropë në një dekadë, të vendosura pranë brigjeve të Detit Baltik të vendit të Evropës Qendrore.

Zbulimi u bë në pusin Wolin East 1 (WE1) të CEP, rreth 6 kilometra nga qyteti portual i Świnoujście në veriperëndim të Polonisë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Shifrat paraprake sugjerojnë se vendi WE1 përmban 22 milionë ton naftë bruto të rikuperueshme dhe kondensat, së bashku me 5 miliardë metra kub gaz natyror.

Zona më e gjerë e koncesionit, që përfshin 593 kilometra katrorë, vlerësohet të përmbajë mbi 33 milionë ton naftë dhe kondensat, si dhe 27 miliardë metra kub gaz.

Kjo do të dyfishonte rezervat aktuale të naftës të vlerësuara të Polonisë, të cilat ishin rreth 20.2 milionë ton në vitin 2023, sipas transmetuesit publik polak TVP.

Nëse konfirmohet, zbulimi do të renditet si depozita më e madhe konvencionale e hidrokarbureve në Poloni dhe ndër më të mëdhatë në Evropë në 10 vitet e fundit, sipas Agjencisë Polake të Shtypit.

“Ky është një moment historik si për Central European Petroleum ashtu edhe për sektorin polak të energjisë”, tha drejtori ekzekutiv i kompanisë, Rolf G Skaar.

Zbulimi mund të luajë një rol kyç në uljen e varësisë së Polonisë nga lëndët djegëse fosile të importuara, veçanërisht ndërsa vendi kërkon të forcojë autonominë e tij energjetike, raportuan mediat lokale.

CEP Central European Petroleum, dega polake e kompanisë, po mbikëqyr projektin.

Firma mëmë, me seli në Kanada dhe me shumicë në pronësi të investitorëve norvegjezë, u krijua fillimisht për të eksploruar hidrokarbure në Bashkimin Evropian, me aktivitete të hershme të përqendruara në Gjermani.

