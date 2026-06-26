Polonia synon të lokalizojë teknologjinë ukrainase të dronëve të testuar në fushëbetejë
Grupi shtetëror polak i mbrojtjes, Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), planifikon të nisë prodhimin në shkallë të gjerë të dronëve të projektuar në Ukrainë në kuadër të një marrëveshjeje të re bashkëpunimi me prodhuesin ukrainas TAF Industries, transmeton Anadolu.
“Po flasim për mijëra prej këtyre dronëve”, tha zv/presidenti i PGZ-së, Jan Grabowski, për TVP World, duke konfirmuar se të dy palët kanë nënshkruar një letër synimi për të shqyrtuar prodhimin e përbashkët në Poloni.
Bashkëpunimi i planifikuar do të përfshijë sisteme të vogla pa pilot, përfshirë dronët FPV, për përdorim nga forcat e armatosura të Ukrainës dhe Polonisë.
Nisma pasqyron përpjekjet në rritje për të zgjeruar teknologjitë ukrainase të dronëve, të testuara në fushëbetejë, përmes kapaciteteve industriale evropiane.
Grabowski tha se diskutimet janë ende në vazhdim dhe ndodhen në një fazë të hershme, pa një afat të përcaktuar për prodhimin apo objektiva konkrete të prodhimit.
PGZ bëri të ditur se tashmë po prodhon dronë zbulues në objektin e saj ËZL-2 në Bydgoszcz, por e sheh bashkëpunimin me TAF Industries si një mundësi për të rritur ndjeshëm prodhimin.
Grupi po zhvillon gjithashtu kapacitete më të gjera kundër dronëve përmes partneriteteve me kompani evropiane, përfshirë Frankenburg Technologies nga Estonia.
Sipas Grabowskit, objektivi afatgjatë është krijimi i një baze prodhimi të aftë për të furnizuar si Ukrainën ashtu edhe Poloninë, duke forcuar kapacitetet mbrojtëse rajonale.