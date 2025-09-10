Polonia qorton të dërguarin rus pas “sulmit të paprecedent”

Polonia qorton të dërguarin rus pas “sulmit të paprecedent”

Ministri i Jashtëm polak, Radoslaw Sikorski, ka dënuar futjen e 19 dronëve rusë në hapësirën ajrore polake, duke e quajtur “sulm të paprecedent jo vetëm ndaj territorit polak, por edhe ndaj territorit të NATO-s”.

I ngarkuari me punë në Ambasadën ruse është thirrur në bisedë pasditen e së mërkurës nga Ministria e Jashtme në Varshavë dhe atij i është dorëzuar një notë proteste, tha Sikorski për gazetarët.

Diplomati rus ka mohuar se dronët ishin rusë.
“Nëse do ta pranonin fajin, do të konsiderohej përparim”, tha Sikorski.

Ai e mohoi mundësinë se ky incident ishte shkelje aksidentale e hapësirës ajrore polake.

MARKETING

Të ngjajshme

Begaj: Shqipëria dënon shkeljen e hapësirës ajrore të Polonisë nga Rusia

Begaj: Shqipëria dënon shkeljen e hapësirës ajrore të Polonisë nga Rusia

Bajram Rexhepi u takua me banorët e Gajres

Bajram Rexhepi u takua me banorët e Gajres

Kasami dhe Dauti vizitë fshatrave të Tearcës: Ndryshimi është i mundur!

Kasami dhe Dauti vizitë fshatrave të Tearcës: Ndryshimi është i mundur!

“Here we go!”: Vjen reagimi i Trump, pasi dronët rusë shkelën hapësirën ajrore të Polonisë

“Here we go!”: Vjen reagimi i Trump, pasi dronët rusë shkelën hapësirën ajrore të Polonisë

Princi saudit i kurorës premton mbështetje për Katarin, bën thirrje për veprim pas sulmit izraelit në Doha

Princi saudit i kurorës premton mbështetje për Katarin, bën thirrje për veprim pas sulmit izraelit në Doha

Pllaka përkujtimore për çetnikun serb Vuk, reagon Arbër Ademi: VLEN si degë e VMRO-së pjesë e projektit antishqiptar

Pllaka përkujtimore për çetnikun serb Vuk, reagon Arbër Ademi: VLEN si degë e VMRO-së pjesë e projektit antishqiptar