Polonia qorton të dërguarin rus pas “sulmit të paprecedent”
Ministri i Jashtëm polak, Radoslaw Sikorski, ka dënuar futjen e 19 dronëve rusë në hapësirën ajrore polake, duke e quajtur “sulm të paprecedent jo vetëm ndaj territorit polak, por edhe ndaj territorit të NATO-s”.
I ngarkuari me punë në Ambasadën ruse është thirrur në bisedë pasditen e së mërkurës nga Ministria e Jashtme në Varshavë dhe atij i është dorëzuar një notë proteste, tha Sikorski për gazetarët.
Diplomati rus ka mohuar se dronët ishin rusë.
“Nëse do ta pranonin fajin, do të konsiderohej përparim”, tha Sikorski.
Ai e mohoi mundësinë se ky incident ishte shkelje aksidentale e hapësirës ajrore polake.