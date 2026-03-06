Polonia paralajmëron për vonesa në armët amerikane për Evropën teksa rriten tensionet në Lindjen e Mesme
Ministri i Mbrojtjes i Polonisë, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ka paralajmëruar se tensionet në rritje në Lindjen e Mesme mund të shkaktojnë vonesa në dërgesat e pajisjeve ushtarake të prodhuara në SHBA për vendet evropiane, përfshirë Poloninë, transmeton Anadolu.
“Nuk ka informacion për momentin për vonesa, por ne po e analizojmë situatën me shumë kujdes”, tha Kosiniak-Kamysz në një intervistë për radion polake RMF FM.
Kosiniak-Kamysz tha se çdo përshkallëzim në Lindjen e Mesme mund të ushtrojë presion shtesë mbi industrinë e mbrojtjes, e cila tashmë po punon pothuajse në kapacitet maksimal për shkak të luftës në Ukrainë.
“Industria e mbrojtjes polake, evropiane dhe amerikane duhet të kalojë në marshin e gjashtë. Industria perëndimore e armëve duhet të hyjë në gjendje alarmi të plotë”, tha ai.
Kosiniak-Kamysz gjithashtu theksoi se SHBA-ja mbetet partneri kryesor i sigurisë për Poloninë dhe furnizuesi i pajisjeve ushtarake të avancuara, përfshirë sistemet raketore, avionët dhe automjetet e blinduara. Megjithatë, ai pranoi se kërkesa globale për armë është rritur ndjeshëm që nga pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022.
“Pajisjet po konsumohen jo vetëm nga SHBA-ja, por edhe nga aleatët e saj në Gjirin Persik”, tha ai, duke paralajmëruar se çdo konflikt i madh që përfshin Iranin mund të shtrijë edhe më shumë kapacitetet e prodhimit.
Polonia ka nisur një nga programet më ambicioze të modernizimit ushtarak në Evropë, duke bërë porosi të mëdha për sisteme të prodhuara në SHBA si bateritë e mbrojtjes ajrore Patriot, artileria raketore HIMARS dhe avionët luftarakë F-35.
Varshava gjithashtu ka blerë sasi të mëdha pajisjesh nga Koreja e Jugut, si pjesë e përpjekjeve për të forcuar shpejt forcat e armatosura pas pushtimit rus të Ukrainës.
Kosiniak-Kamysz theksoi se industria e mbrojtjes përballet me një balancë të vështirë midis përmbushjes së kontratave ekzistuese për aleatët evropianë dhe përmbushjes së kërkesës së re të krijuar nga konfliktet në rajone të tjera.
“Nëse tensionet përshkallëzohen në Lindjen e Mesme, Rusia mund të përfitojë gjithashtu ekonomikisht”, shtoi ai, duke theksuar se një ndërprerje e furnizimeve të naftës përmes Ngushticës së Hormuzit mund të rrisë çmimet globale të energjisë dhe të shtojë të ardhurat ruse.
Pavarësisht pasigurisë, ministri theksoi se Polonia vazhdon të prioritizojë mbështetjen ushtarake për Ukrainën dhe programin e saj të riarmatimit.
Polonia planifikon të shpenzojë rreth 4,7 për qind të prodhimit të brendshëm bruto (PBB) për mbrojtjen këtë vit, një nga nivelet më të larta mes vendeve anëtare të NATO-s.
“Duhet të rrisim prodhimin në të gjithë sektorin e mbrojtjes. Siguria sot nuk varet vetëm nga ushtarët, por edhe nga fabrikat”, tha Kosiniak-Kamysz.