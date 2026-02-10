Polonia mohon pretendimin rus për rolin e tyre në atentatin në Moskë
Polonia hodhi poshtë të martën akuzat ruse se shërbimet e saj të sigurisë ishin të përfshira në një tentativë vrasjeje të një oficeri të lartë të inteligjencës ushtarake ruse në Moskë, transmeton Anadolu.
Gjenerali i Brigadës Jaroslaw Strozyk, kreu i Shërbimit të Kundërzbulimit Ushtarak të Polonisë, tha se pretendimet nga Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë, ose FSB, ishin “dezinformim tipik” i destinuar për audiencën vendase, sipas raporteve të mediave lokale.
Autoritetet ruse thanë se gjenerallejtënant Vladimir Alexeyev, zëvendësdrejtor i agjencisë së inteligjencës ushtarake të Rusisë, GRU, u qëllua disa herë në Moskë më 6 shkurt dhe u dërgua në spital. Sulmuesi iku nga vendi i ngjarjes.
Më vonë ata thanë se një shtetas rus i lindur në Ukrainë, 66-vjeçari Lyubomir Korba, u ekstradua nga Dubai dhe u akuzua për plagosjen e Alexeyev.
FSB tha se sulmi u urdhërua nga inteligjenca ukrainase, duke pretenduar se shërbimet polake ishin të përfshira në rekrutimin e të dyshuarit. Mediat ruse gjithashtu pretenduan se djali i Korbës, një shtetas polak që jetonte në qytetin jugor polak të Katowice, ndihmoi në rekrutimin e babait të tij nën koordinimin e inteligjencës polake.
Duke folur për agjencinë shtetërore të lajmeve të Polonisë, PAP, Strozyk i hodhi poshtë akuzat, duke thënë se raportet për përfshirjen e Polonisë në vrasje ose sabotim në Rusi dhe Bjellorusi janë të sajuara për të forcuar një narrativë se Rusia dhe Bjellorusia janë nën presion të vazhdueshëm nga NATO dhe vendet perëndimore.
Ai tha se pretendimet mund të kenë qenë pjesërisht të lidhura me arrestimin e fundit në Varshavë të një spiuni të dyshuar rus afatgjatë në Ministrinë e Mbrojtjes të Polonisë, por shtoi se mesazhet kishin për qëllim kryesisht publikun rus dhe bjellorus.
Strozyk gjithashtu kritikoi përhapjen e akuzave përmes mediave të mëdha ndërkombëtare, duke e quajtur atë “shqetësuese”.
Ai tha se shërbimet e inteligjencës polake veprojnë brenda ligjit dhe nën mbikëqyrjen politike nga zyrtarë të lartë shtetërorë, përfshirë kryeministrin dhe presidentin.