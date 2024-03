Polonia merr masa drastike në politikën e jashtme, kryeministri tërheq nga detyra 50 ambasadorë

Polonia do të tërheqë 50 nga ambasadorët e saj teksa Varshava po përpiqet të përmirësojë misionet diplomatike në një kohë të vështirë, me Ukrainën fqinje që po lufton me luftën në shkallë të gjerë të Rusisë.

Diplomatët e thirrur pas u emëruan të gjithë nga partia populiste Ligj dhe Drejtësi (PiS), e cila kishte mbajtur pushtetin që nga viti 2015 përpara se të humbiste zgjedhjet e përgjithshme të dhjetorit.

Ata që janë tërhequr nuk janë emëruar nga ministria e jashtme e Polonisë , e cila tha në një deklaratë se lëvizja “e nevojshme” “do të ndihmojë në adresimin e sfidave të vështira me të cilat përballet politika e jashtme e Polonisë sot në një mënyrë më të mirë dhe më profesionale”.

Kryeministri Donald Tusk miratoi ndryshimet, thuhej në deklaratë, dhe procesi ka filluar, megjithëse nuk dha data specifike ose nuk tha nëse ndonjë postim i huaj do të shkurtohej.

Tusk, ish-president i Këshillit Evropian, tha se kjo nuk ishte “një hakmarrje” ndaj paraardhësve të qeverisë së tij, por tha se ishte thelbësore të ketë një ekip të dërguarish besnikë ndërsa Ukraina fqinje po lufton kundër Rusisë.

Ndryshimet duhet të miratohen nga presidenti polak Andrzej Duda, i cili ka qenë i lidhur me qeverinë e mëparshme dhe ka qenë kritik ndaj Tusk.

Nëse Duda nuk jep pëlqimin, të ngarkuarit me punë ose zëvendësambasadorët do të drejtojnë ambasadat nga ku u tërhoqën ambasadorët.

Sipas mediave britanike kjo është parë si një përpjekje e Varshavës për t’u distancuar nga administrata e mëparshme, partia populiste e djathtë Ligj dhe Drejtësi (PiS), e cila shpesh përplasej me BE-në, veçanërisht për çështje të tilla si pavarësia e gjyqësorit, sundimi i ligjit, dhe të drejtat e pakicave.

