Polonia kërkon prani më të fortë të trupave amerikane në territorin e saj
Polonia bëri thirrje për një prani më të fortë ushtarake amerikane në territorin e saj, duke thënë se çështja nuk lidhet me tensionet në Lindjen e Mesme apo luftën e vazhdueshme që përfshin Iranin, transmeton Anadolu.
“Shpresojmë për një prani më të madhe të forcave amerikane në Poloni, pavarësisht situatës në Lindjen e Mesme”, tha ministri i Mbrojtjes, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sipas transmetuesit publik TVP World.
Kosiniak-Kamysz tha se diskutimet mbi forcimin e pozicionimit amerikan në krahun lindor të NATO-s kanë vazhduar prej muajsh dhe nuk janë të lidhura me zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme.
“Kjo situatë lidhet me bisedimet që kemi zhvilluar prej kohësh me Shtetet e Bashkuara. Së pari, ruajtja e pranisë. Së dyti, përpjekja për të rritur këtë prani në krahun lindor të NATO-s”, tha ai.
Ai shtoi se situata në Lindjen e Mesme nuk i ka prishur këto përpjekje dhe nuk pengon zbatimin e një plani të hershëm për të rritur praninë amerikane në Poloni.
“Nuk ka NATO pa SHBA-në, por nuk ka forcë apo fuqi ushtarake të SHBA-së pa NATO-n”, tha ai, duke theksuar varësinë e aleancës nga Washingtoni.
Ai shtoi se “fija është tërhequr shumë fort, por jo deri në pikën e thyerjes”.
Komentet erdhën pas një raporti të Wall Street Journal (WSJ) që tha se administrata Trump po shqyrton ripozicionimin e trupave amerikane në Evropë si pjesë e një strategjie më të gjerë presioni të NATO-s.
WSJ raportoi se Washingtoni po shqyrton ripozicionimin e forcave brenda Evropës si një “ndëshkim” për anëtarët e NATO-s që konsiderohen të padobishëm gjatë konfliktit me Iranin, sipas zyrtarëve të administratës.
Raporti tha gjithashtu se Trump më parë ka kërcënuar të tërhiqet nga NATO, megjithëse çdo veprim i tillë do të kërkonte miratimin e Kongresit.