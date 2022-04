Polonia dhe politika e “dyerve të hapura” ndaj refugjatëve ukrainas që po impresionon botën

Populli dhe shteti i Polonisë, i përballur më krizën e refugjatëve të luftës nga Ukraina, po shfaq para botës shembullin më të mirë të solidaritetit dhe humanizmit të parë ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Më gjasë, shpirti liridashës dhe historia jo shumë e largët e sulmeve, pushtimeve dhe vuajtjeve, nëpër të cilat kaloi populli i Polonisë gjatë Luftës së Dytë Botërore, po shpërfaqin në shkallën më të lartë një kulturë dhe vetëdije qytetare dhe humane përballë situatës së krijuar.

Shkruan: Ibrahim GASHI, Prishtinë

Referuar studimeve të marrëdhënieve ndërkombëtare, çështja e refugjatëve qëndron në qendër të politikës botërore. Shkaqet, pasojat dhe reagimet ndaj zhvendosjes së dhunshme njerëzore janë të ndërthurura me shumë nga shqetësimet e sotme të marrëdhënieve ndërkombëtare (MN). Kohët e fundit, studiues të ndryshëm janë duke trajtuar gjithnjë më dendur çështjet kryesore në MN, që lidhen me refugjatët dhe migrimin e detyruar, si: sovraniteti, siguria, bashkëpunimi, qeverisja, ekonomia politike ndërkombëtare etj.

Në kohën derisa po vazhdon agresioni rus në Ukrainë, çështja më preokupuese, krahas luftës dhe viktimave atje, për komunitetin ndërkombëtar mbetet kriza e refugjatëve ukrainas të luftës, të cilët tashmë, në një shifër prej 3.2 milionë kanë mbërritur në shtetet fqinje të Europës Lindore. Porta e parë, më e madhe, e hapur pa dyshim ishte dhe vazhdon të mbetet Republika e Polonisë, e cila tashmë ka pranuar mbi 2.1 milionë refugjatë. Për vendet kryesore të BE-së dhe sidomos për SHBA-në ka shumë rendësi vendi i parë pritës i valëve kaq të mëdha të refugjatëve. Ishte Shqipëria dhe Maqedonia (tani RMV), në krizën e refugjatëve të Luftës në Kosovë (1999), që amortizuan suksesshëm krizën e refugjatëve shqiptarë nga Kosova. Një rol të tillë këto ditë po e luan Polonia. Por, mbetet impresive shkalla e organizimit të institucioneve të shtetit dhe popullit polak sa i takon kësaj çështje.

Populli dhe shteti i Polonisë, i përballur më krizën e refugjatëve të luftës nga Ukraina, po shfaq para botës shembullin më të mirë të solidaritetit dhe humanizmit të parë ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Më gjasë, shpirti liridashës dhe historia jo shumë e largët e sulmeve, pushtimeve dhe vuajtjeve, nëpër të cilat kaloi populli i Polonisë gjatë Luftës së Dytë Botërore, po shpërfaqin në shkallën më të lartë një kulturë dhe vetëdije qytetare dhe humane përballë situatës së krijuar. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR) njofton për mbështetjen e madhe të autoriteteve polake dhe shoqërisë civile për ata që janë të detyruar të largohen nga Ukraina. “Kjo ka qenë një përpjekje e jashtëzakonshme nga njerëzit, komunitetet lokale, bashkitë dhe qeveria e Polonisë për të pritur dhe akomoduar të ardhurit e rinj”, tha Christine Goyer, përfaqësuese e UNHCR-së në Poloni. “Ajo që është e rëndësishme tani është që komuniteti ndërkombëtar të ngrihet për të ndihmuar në ofrimin e mbështetjes më të qëndrueshme, ndërkohë që qasja në mbrojtje dhe azil sigurohet dhe ruhet për të gjithë njerëzit që kërkojnë siguri në kufijtë e Polonisë”.

Sipas një sondazhi të bërë nga Instituti i Kërkimeve “Pollster”, më 2-3 mars 2022, nën udhëheqjen e Jakub Kaczmarczyk, për “Super Express”, rezulton se: “Polakët ndihmojnë me dëshirë refugjatët. 75 për qind të polakëve janë të përfshirë – ose kanë qenë – në ndihmën e refugjatëve nga Ukraina”. “Nuk është vetëm marrëdhënia fqinjësore, por vëllazërore”, – komenton politologu prof. Kazimierz Kik. Sipas tij, një përqindje kaq e lartë e ndihmësve “është diçka që, në një shkallë të tillë, nuk ndodh askund tjetër, është absolutisht unike”.

Institucionet, por edhe rrjetet e ekspertëve dhe instituteve, duke e ndjerë peshën e rënduar nga valët në rritje të refugjatëve, të bindur se pas ndërprerjes së natyrshme të entuziazmit social, pa mbështetjen e publikut dhe institucionalizimin e ndihmave nuk do të mund të përballohet kjo krizë, i kanë hyrë hartimit të strategjisë së re. “Detyra kryesore e strategjisë që ne po përgatisim, të cilën e quajmë ‘Nismë e Re Solidariteti’, është zbatimi i dy synimeve bazë dhe të barabarta: mbështetja gjithëpërfshirëse për njerëzit që ikin nga lufta dhe shpërndarja e drejtë e kostove të ndihmës në shoqërinë polake…”, shkruan për të përditshmen „Prawna.pl” Marcin Kędzierski – një ekonomist i lidhur me Qendrën e Politikave Publike të UEK-ut dhe eksperti kryesor i Qendrës së Analizës së Klubit Jagiellonian.

Institucionet më të larta shtetërore kanë adoptuar masa dhe veprime praktike që garantojnë një efiçiencë më lartë të sistemimit të refugjatëve. Në një fletëpalosje me informacione për refugjatët nga Ukraina, përgatitur nga Kancelaria e Presidentit të Republikës së Polonisë, janë dhënë udhëzime për masat që nga kalimi i kufirit, legalizimi i qëndrimit, numri PESEL (shkurtesa për numrin e identitetit kombëtar polak), kujdesi mjekësor dhe arsimi.

Të gjitha këto masa më 12 mars janë sanksionuar më akte ligjore. Akti i posaçëm për të ndihmuar qytetarët ukrainas ka hyrë në fuqi pas botimit të tij në Journal of Law ose i njohur në polonisht si Dziennik Ustaw. Rregulloret garantojnë ligjshmërinë e qëndrimit për ukrainasit dhe bashkëshortët e tyre që ikën nga Ukraina në Poloni pas fillimit të pushtimit rus. Të gjithë shtetasit ukrainas, që i plotësojnë kushtet e mësipërme, mund të qëndrojnë legalisht në Poloni për 18 muaj, duke filluar nga 24 shkurti 2022. Legjitim konsiderohet edhe qëndrimi i një fëmije të shtetasve ukrainas të lindur në Poloni. Për të ushtruar të drejtat dhe për të fituar qasje në përfitimet dhe shërbimet publike të parashikuara në ligj, kërkohet të pajiset me një numër regjistrimi PESEL. Marrja e këtij numri e mundëson qasjen në tregun e punës dhe statusin e të papunit ose punëkërkuesit për qytetarët ukrainas, qëndrimi i të cilëve në Poloni është njohur si i ligjshëm. Për më tepër, akti parashikon mundësinë e ndërmarrjes dhe ndjekjes së veprimtarisë ekonomike nga qytetarët ukrainas në të njëjtat kushte si qytetarët polakë.

Për të ofruar mbështetje materiale për familjet ukrainase, akti, ndër të tjera, parashikon:

mbështetje në formën e përfitimeve familjare dhe arsimore;

mbështetje në formën e përfitimeve në para dhe jo në para si pjesë e ndihmës sociale;

ndihmë në formën e një përfitimi të parave të gatshme në shumën 300 PLN për person për qëllime jetese;

qasje në asistencë psikologjike falas;

qasje në kujdesin mjekësor në të njëjtat kushte si personat e mbuluar nga sigurimi shëndetësor në Poloni;

mbështetje për personat me aftësi të kufizuara si pjesë e Fondit Shtetëror për Rehabilitimin e Personave me Aftësi të Kufizuara;

ndihma ushqimore në kuadër të Fondit Europian për Ndihmën për më të Paprivuarit.

Pasi kemi analizuar veprimet dhe masat ligjore të institucioneve shtetërore dhe të shoqërisë civile në lidhje më përballimin e situatës së krijuar nga kriza e refugjatëve ukrainas që mësyjnë Poloninë në një numër vështirë të përballueshëm, do të sjellë edhe një intervistë të realizuar online me Maciej Andrzejak, qytetar nga qyteti Poznan i Polonisë, i cili dha përgjigje në disa pyetje të shtruara.

Si qëndrojnë polakët e rëndomtë karshi krizës?

Maciej Andrzejak: Shumica e polakëve janë të gatshëm t’i ndihmojnë ukrainasit përkundër të kaluarës historike, ku gjatë Luftës së Dytë Botërore, më 16 korrik 1943, ukrainasit kishin sulmuar popullatën polake që banonte në Volhynia, me ç’rast ishin vrarë shumë njerëz. Megjithatë, ata konsiderojnë se ukrainasit duhet të ndihmohen. Ata po grumbullojnë para, shumë organizata janë duke ndihmuar, shumë ndihmë po dërgohet në Ukrainë. Po ashtu, pothuajse të gjithë ukrainasit që vijnë në Poloni po strehohen në shtëpitë private, banesat dhe hotelet e polakëve. Gjithashtu në Poloni nuk ka kampe për refugjatët e luftës sikurse në vendet e tjera, për arsye se ata po mirëpriten në shtëpitë e polakëve.

Si realizohet ndihma për ukrainasit?

Qysh nga 24 shkurti deri me 7 mars, sipas të dhënave, 700 trena kanë shkuar në Ukrainë për t’i sjellë refugjatët. Ata nuk kanë nevojë të paguajnë bileta transporti. Për ta nëpër gjithë Poloninë është falas. Po ashtu funksionojnë trenat sanitarë, të cilët i sjellin nga Ukraina njerëzit e lënduar gjatë luftimeve. Shteti u mundëson ukrainasve punësim, arsimim, ndihmë shëndetësore e shumë të tjera. Çdo ukrainas, pasi arrin në Poloni dhe pajiset me numrin PESEL, merr 300 zł ndihmë për person çdo muaj dhe 500 zł për çdo fëmijë. Të gjithë personat deri në moshën 26-vjeçare nuk kanë nevojë të paguajnë taksa, pra ata kanë çdo të drejtë sikurse qytetarët polakë. Ambasadori polak pranë BE-së deklaroi se tashmë do të shpenzohen pothuajse 10 miliardë euro nga Polonia për ukrainasit, ndërsa ndihma që po ofron BE-ja është shumë e vogël. Megjithatë, SHBA-ja është ajo që ka premtuar më shumë ndihmë.

Si funksion ndihma për ukrainasit në qytetin e Poznanit?

Në Poznan janë krijuar shumë magazina ku njerëzit sjellin ndihma të ndryshme për ukrainasit, si veshje, ushqim etj. Po ashtu një ndihmë jep edhe kisha, përkatësisht CARITAS, e cila po u ofron shumë ndihmë ukrainasve.

Mateusz Poczdamski, inxhinier me profesion dhe student i masterit në Universitetin e Adam Mickiewicz në Poznan të Polonisë, theksoi se gatishmëria për t’i ndihmuar ukrainasit është shumë e madhe. Shumë të rinj janë angazhuar vullnetarisht, qoftë pranë kufijve ose vendeve të tjera ku ofrojnë ndihmë për ta. Ai thekson se studentët janë të gatshëm t’i mirëpresin studentët ukrainas. Ai theksoi se sot shumë të rinj që veprojnë nëpër organizata të ndryshme realizojnë grumbullime të ndihmave të ndryshme për ukrainasit. Andaj ne mund të shohim një gatishmëri të madhe për t’i mbështetur ukrainasit.

Si përfundim, mund të themi se gatishmëria për të ndihmuar, solidarizimi dhe humaniteti i popullit polak “i zemrave të hapura”, krahas politikave qeveritare të “dyerve të hapura”, janë shprehje e një kulture të lartë njerëzore dhe institucionale që po e impresionon gjithë botën.