Polonia dërgon 40 mijë trupa në kufi, para manovrave ushtarake të Rusisë dhe Bjellorusisë
Polonia ka dërguar 40,000 trupa për t’u vendosur në kufirin e saj lindor, ndërsa pritet të zhvillohen stërvitjet e përbashkëta ushtarake të Rusisë dhe Bjellorusisë të quajtura “Zapad 2025”.
Kjo vjen ndërsa Evropa është ende në gatishmëri të lartë pas ndërhyrjes së paprecedentë të dronëve rusë në hapësirën ajrore polake këtë javë, me kryeministrin polak Donald Tusk që paralajmëron se Perëndimi është më afër konfliktit të hapur që nga Lufta e Dytë Botërore.
Ai i quajti stërvitjet e ardhshme ushtarake “shumë agresive” dhe ka mbyllur kufirin e vendit me Bjellorusinë në pritje të “shfaqjes frikësuese”.
“Polonia është përgatitur për stërvitjet Zapad-2025 për shumë muaj”, tha zëvendësministri i Mbrojtjes Kombëtare të Polonisë, Cezary Tomczyk, për televizionin Polsat News të mërkurën vonë, përcjell Telegrafi.
“Ushtarët polakë dhe të NATO-s janë të nevojshëm për t’iu përgjigjur në mënyrë adekuate Zapad-2025”, tha ai, duke shtuar: “Këtu filloi lufta në Ukrainë. Prandaj, ushtria polake po përgatitet për këtë. Në ditët në vijim, do të kemi rreth 40,000 ushtarë në kufi”.
Kremlini do të mbajë stërvitjet e tij “Zapad 2025” me Bjellorusinë pranë Polonisë dhe Lituanisë nga e premtja deri të martën e ardhshme, më 16 shtator.