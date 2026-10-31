Poloni, opozita kërkon votëbesim për të rrëzuar qeverinë e Tuskut
Opozita konservatore në Poloni ndërmori të shtunën një nismë për rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Donald Tusk përmes një mocioni mosbesimi në parlament, duke propozuar krijimin e një qeverie të përkohshme, në kohën kur kriza kushtetuese në vend po thellohet, raporton Anadolu.
Ish-kryeministri Mateusz Morawiecki tha se do të paraqitet një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së Tuskut dhe propozoi që ajo të zëvendësohet me një qeveri të përkohshme të drejtuar nga ish-kryetari i Parlamentit, Marek Jurek.
“Po paraqesim një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së Donald Tuskut”, shkroi Morawiecki në platformën sociale amerikane X.
“Propozimi ynë: një qeveri teknike e drejtuar nga Marek Jurek, e cila do të qëndrojë në detyrë deri në zgjedhjet që do të përcaktojnë shumicën e re parlamentare”, shtoi ai.
Kjo nismë shënon një përshkallëzim politik pas përplasjes lidhur me Gjykatën Kushtetuese të Polonisë, të cilën presidenti Karol Nawrocki e cilësoi si “shkelje të rendit kushtetues” dhe “marrje me forcë të një organi kushtetues të shtetit”.
Nawrocki ndërpreu para kohe një vizitë në Senegal, u kthye gjatë natës në Varshavë dhe të shtunën thirri konsultime urgjente me partitë parlamentare, duke përmendur atë që e cilësoi si kërcënim për sigurinë e brendshme të Polonisë.
Kriza shpërtheu pasi gjyqtarja Anna Korwin-Piotrowska pezulloi kryetarin e Gjykatës Kushtetuese, Bogdan Swieczkowski, dhe mori drejtimin e institucionit, një veprim që u kundërshtua nga Swieczkowski dhe opozita e partisë Ligj dhe Drejtësi (PiS), të cilët e cilësuan të paligjshëm.
Qeveria e Tuskut thotë se po vepron për të rikthyer sundimin e ligjit pas ndryshimeve në sistemin gjyqësor të bëra gjatë tetë viteve të qeverisjes së PiS-së, e cila përfundoi në vitin 2023, ndërsa opozita e akuzon atë se po përpiqet të marrë kontrollin e institucioneve të pavarura shtetërore.