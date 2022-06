Politikani rus pas dështimit të fluturimit të Lavrovit: Rusia dhe Serbia të përgjigjen ashpër dhe praktikisht

Reagimi i Moskës dhe Beogradit ndaj mbylljes së hapësirës ajrore për aeroplanin e Ministrit të Jashtëm rus, Sergei Lavrov, duhet të jetë “i përbashkët dhe ektremisht i mbrehtë”, ka thënë Zëvendës-udhëheqësi i Këshillit Federal rus, Konstantin Kosachev, shkruan Novosti, përcjell Periskopi.

“Demarshi i sotëm, natyrisht, nuk ka të bëj me aeroplanin. Ai është i drejtuar kundër Rusisë si shtet dhe kundër Serbisë si shtet. Unë shpresoj që kundërpërgjigja do të jetë e përbashkët dhe ekstremisht e ashpër, në formën e jo vetëm një proteste diplomatike, por gjithashtu edhe në formën e përgjigjeve konkrete dhe praktike”, ka shkruajtur Kosacov në Telegram.

Sipas tij, refuzimi i përbashkët i Bullgarisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë Veriore për mos ta lënë aeroplanin e Lavrov drejt Serbisë është, pa dyshim, një vendim i marrë jo nga këto tri vende.

“Duke iu bashkuar NATO-s, këto tri shtete e kanë humbur për një kohë të gjatë sovranitetin e tyre dhe Bashkimi Evropian është vetëm një ekran për këto rrethana të turpshme. Është një demarsh i NATO-s dhe kjo nuk do të bëhej pa Shtetet e Bashkuara”, shprehet senatori.

Sipas tij, me një ndërhyrje e tillë direkte në punët bilaterale të të dy vendeve evropiane sovrane që nuk janë anëtare të aleancës, NATO është duke tentuar “kapjen dhe zhbërjen” e pjesës tjetër të Evropës. Kjo do të pasohej nga zgjerimi i aleancës në të gjithë pjesën tjetër të mbetur të botës, ku Kina është caku numër dy strategjik pas Rusisë, ka nënvizuar Kosachev.