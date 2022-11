Politika kombëtariste apo solidaritet mbikombëtarist

Përderisa kemi qëndrim unison amerikan-europian (lexo: perëndimor) kundruall Rusisë, kriza energjetike që ka kapluar kontinentin po detyron shtete të caktuara europiane t`u rikthehen politikave kombëtariste dhe t’i shikojnë interesat e tyre, si për shembull rasti i shpalljes së paketës së ndihmave nga ana e shtetit gjerman për qytetarët gjermanë, gjë që krijoi një stuhi reagimesh nga shtete të caktuara europiane.

Shkruan: Ardian RAMADANI, Kumanovë

Kur u formua Bashkësia Europiane e Qymyrit dhe Çelikut, që ishte një organizatë e gjashtë vendeve europiane, e krijuar pas Luftës së Dytë Botërore, me qëllim të organizimit të prodhimit industrial dhe vendosjes së atyre shteteve nën një autoritet të vetëm, të centralizuar, shumë pak veta ishin optimistë se kjo organizatë do të bëhej e fuqishme dhe e konsoliduar, si dhe ëndërr e shumë shteteve për t’u anëtarësuar aty.

Ajo u krijua zyrtarisht më 18 prill të vitit 1951 nga Traktati i Parisit, i nënshkruar nga Belgjika, Franca, Italia, Luksemburgu, Holanda dhe Gjermania Perëndimore e asaj kohe, ndërsa hyri në fuqi më 23 korrik të vitit 1952. Kjo, njëherësh, ishte edhe organizata e parë ndërkombëtare që u bazua në parimet e mbikombëtarizmit, duke filluar procesin e integrimit zyrtar, i cili përfundimisht çoi në themelimin e Bashkimit Europian të sotshëm, që edhe më tej vazhdon të jetë organizatë e fuqishme dhe e konsoliduar.

Duke e pasur parasysh se gjeopolitika ndryshon, ndërkaq sistemi i marrëdhënieve ndërkombëtare është shumë viskoz, kjo organizatë, me gjithë shfaqjen e saj si organizatë që vepron në unison, mbeti peng i politikave të akëcilave shtete, që në thelb i shikonin politikat kombëtariste. Pra, mbikombëtarizmi u bë peng i politikave kombëtariste të disa shteteve, me ç‘rast edhe e zbehu funksionimin e mirëfilltë të BE-së.

Pas një plogështie në veprime politike dhe ushtarake, krahas fuqive tjera, si për shembull Rusisë e Kinës, me gjithë faktin se në aspektin ekonomik ishte një organizatë tejet shpresëdhënëse, sulmi rus në Ukrainë ngjau t’i zgjojë nga hibernacioni (gjumi dimëror) funksionarët e kësaj organizate dhe të kësaj makinerie, që natyrshëm e orientoi këtë organizatë krah qëndrimit të SHBA-së, si dhe e mobilizoi tutje, duke u pozicionuar haptas përkrah Ukrainës.

Ariu rus i frikësoi gjasme shtetet e BE-së, gjegjësisht ato themeltare, që janë edhe fuqi ekonomike, politike e ushtarake, e të cilat e kanë të qartë se mësymjes ruse nuk mund t`i bëjnë ballë të vetme, pa vepruar tok, e pa e pasur përkrahjen stoike amerikane.

Në anën tjetër, presidenti francez Makron, njoftoi se Franca tërhiqej nga Traktati i Energjisë, kjo e arsyetuar sipas qëllimeve klimatike. Këtë njoftim ai e bëri në margjinat e samitit të Këshillit Europian në Bruksel. Përveç Francës, edhe Holanda ka njoftuar se do të tërhiqet nga ky traktat, ndërsa edhe Spanja, Polonia dhe Gjermania ka të ngjarë se janë duke planifikuar të largohen nga Traktati. Italia veçse është tërhequr nga traktati i diskutueshëm në vitin 2016.

Megjithëse kjo përçapje franceze dhe e shteteve tjera, që synojnë mbrojtjen e klimës në nivel global është për t’u lavdëruar sepse synon reduktimet e CO2, ajo në thelb është në përputhje me politikat e tyre kombëtariste.

Në anën tjetër, mjafton t’i shikojmë qëndrimet e Orbanit në Hungari, për të kuptuar se aty kemi shumë më shumë kombëtarizëm sesa mbikombëtarizëm.

Në vitin 1994, Robert D. Kaplan, e shkroi librin e tij “Anarkia që po troket”, një libër mjaft i lexuar dhe i komentuar. Aty autori thekson qartë se nuk ishte ngazëllyer edhe aq me dobësimin dhe shembjen e perandorisë sovjetike, sepse kishte paraparë një rindarje të Europës. Por, përveç asaj Perëndimore dhe Lindore, sipas tij do të kishte edhe një Europë Qendrore dhe Ballkani. E tërë kjo ndasi, sipas tij, i atribuohej mosndarjes adekuate të pasurive botërore, shfrytëzimit të të mirave vetëm nga një pjesë e disa shteteve, thjesht nga pabarazia, si dhe për shkak të rikthimit drejt politikave kombëtare. Kjo, sipas tij, do të shpinte në kaos, trazira dhe në lindje të regjimeve hibride kuazi-demokratike, ku formalisht ndiqen praktikat parlamentare, e ndërkohë në prapaskenë rolin kryesor e luajnë shërbimet ushtarake e të sigurisë. Gjoja më se të drejtë.

Tani kur lufta në Ukrainë po vazhdon me intensitet të lartë, kur Kina po bëhet ditë e më e fuqishme, BE-ja dhe SHBA-ja e kanë mundësinë e tyre të dëshmojnë se janë në unison e të fuqishme, duke e dënuar të keqen dhe duke mos shpërfaqur egocentrizëm. Kjo luftë, më tepër se paqja, duhet të shërbejë si barazues dhe nxitës i ndryshimeve shoqërore, politike e ekonomike. Të shërbejë si një kasnec për të mos u dehur nga dalldia e të fortit e për mos të shkelur më të dobëtin.

E derisa lufta po vazhdon, BE-ja dhe SHBA-ja duhet të dëshmojnë se janë të vendosura në drejtim të moslejimit të ëndrrës ruse – destabilitet gjetiu, destabilitet në Ballkan.

Sa i përket Ballkanit, është koha e fundit që të ngulmohet në njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia, gjë që mund të bëhet vetëm me një presion të madh euro-amerikan, si dhe të shkëputet Serbia nga ndikimi i madh rus. Është koha që Serbia të detyrohet të vendosë sanksione ndaj Rusisë, për të dëshmuar se e meriton të jetë pjesë e Europës. Ndërkaq shtetet e Ballkanit t`i pranojë në gjirin e saj, të asaj Europe që ndoshta nuk është e përsosur, por është më e mirë se çdo model tjetër që mund të na servohet aktualisht.