Politika e Trump, Tahiri: Nëse preken kufijtë në Ballkan, bëhet mirë për shqiptarët sepse bashkohet i gjithë kombi

Ish-kryenegociatorja, Edita Tahiri, thotë se tashmë kanë nisur spekulimet për bisedimet Ukrainë-Rusi që po udhëheq presidenti amerikan Trump. Ajo thotë se në këto spekulime po flitet edhe për ndryshime kufijsh, përfshirë edhe Ballkanin dhe Kosovën e Serbinë.

Tahiri ka shkruar se Donald Trump e di mirë që s’mund të ketë ndryshim kufijsh vetëm në një pjesë të Ballkanit dhe nëse do të ndodh diçka e tillë, do të ndryshohen të gjithë kufijtë, me paqe apo me luftë.

Ish-kryengociatorja thotë se nëse ndodh, bëhet mirë për shqiptarët, meqë do të bashkohen në një komb.

“Kane nisur spekulimet rreth bisedimeve paqesore Ukraine-Rusi te udhehequra nga Trump. Spekulime nga analiste pro-rus e pro- Serbi po afirmojne idene e ndryshimit te kufijve duke perfshire edhe Ballkanin, pra mes Kosoves dhe Serbise, mirepo Trumpi e din mire se nuk ka ndryshim kufijsh vetem ne nje pjese te Ballkanit sepse ato do te ndryshohen ne gjithe Ballkanin, me paqe apo me lufte – ne kete rast behet mire per ne shqiptaret sepse bashkohet kombi shqiptar, i ndare tragjikisht qe nje shkekull”, ka shkruar Tahiri.

MARKETING