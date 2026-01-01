Policia zvicerane njofton se rreth 40 persona kanë vdekur dhe 115 janë lënduar në zjarrin në Crans-Montana
Policia zvicerane tha se rreth 40 persona kanë humbur jetën dhe rreth 115 të tjerë janë lënduar, shumë prej tyre rëndë, si pasojë e zjarrit që shpërtheu në një bar në qytetin turistik malor Crans-Montana në natën e Vitit të Ri, duke u cilësuar si “një nga tragjeditë më të mëdha” që ka përjetuar vendi, transmeton Anadolu.
“Deri në këtë moment, kemi numëruar rreth 40 persona që kanë vdekur dhe afërsisht 115 të lënduar, shumica rëndë”, tha komandanti i policisë së kantonit Valais, Frederic Gisler, në një konferencë të përbashkët për media, duke shtuar se shifrat mbeten paraprake pasi procesi i identifikimit po vazhdon.
Ai paralajmëroi se, për shkak të natyrës ndërkombëtare të resortit, pritet që mes viktimave të ketë edhe shtetas të huaj.
Presidenti zviceran Guy Parmelin, i cili sapo ka marrë detyrën, e përshkroi zjarrin si “një nga tragjeditë më të rënda që ka njohur vendi ynë”.
“Pas këtyre shifrave ka fytyra, emra, familje, fate të ndërprera brutalisht”, tha ai. “Qeveria zvicerane dëshiron para së gjithash të shprehë ngushëllimet më të sinqerta për familjet dhe të afërmit e viktimave”, shtoi Parmelin.
Ai tha se qeveria federale po punon ngushtë me autoritetet kantonale për të siguruar identifikimin e viktimave dhe zhvillimin e hetimit penal “me gjithë profesionalizmin, rreptësinë dhe përkushtimin e nevojshëm”, duke theksuar se Zvicra ka gjithashtu përgjegjësi ndaj “personave që kishin ardhur nga jashtë për të kaluar pushimet e Krishtlindjeve” në resort.
Si një gjest simbolik zie kombëtare, Parmelin njoftoi se flamujt në Pallatin Federal do të ulen në gjysmështizë për pesë ditë.
Presidenti i Këshillit Shtetëror të Valais, Mathias Reynard, tha se autoritetet janë të vetëdijshme se identifikimi i viktimave “mund të marrë ende kohë”, duke e quajtur pritjen “një moment njerëzisht të padurueshëm” për familjet.
Ai vlerësoi reagimin e ekipeve të emergjencës dhe stafit spitalor, duke thënë se “angazhimi, profesionalizmi dhe përkushtimi i tyre janë shembullorë”.
Autoritetet thanë se rreth 150 efektivë u angazhuan bashkë me 42 autoambulanca, 13 helikopterë dhe tre kamionë të reagimit ndaj katastrofave. Një numër i madh të lënduarve u dërguan në spitalet në Sion, Sierre, Martigny, Gjenevë, Lozanë, Fribourg, Bernë dhe Cyrih, ndërsa disa pacientë u transferuan në njësi të specializuara për djegie. Zvicra gjithashtu mori oferta ndihme nga jashtë, dhe disa vende, përfshirë Francën, Gjermaninë dhe Italinë, shprehën gatishmërinë për të pranuar pacientë me djegie të rënda.
Sa i përket hetimit për shkakun e zjarrit, Prokurorja e Përgjithshme e Valais, Beatrice Pilloud, tha se “është hapur një procedurë për të përcaktuar rrethanat e këtij zjarri”, duke shtuar se janë angazhuar ekspertë forenzikë nga Cyrihu dhe se përparësi mbetet identifikimi i viktimave dhe kthimi i trupave të tyre familjeve sa më shpejt të jetë e mundur.
Pilloud tha se ende ka shumë rrethana për t’u sqaruar dhe se janë hedhur disa hipoteza, me teorinë aktualisht më të mundshme atë të një përhapjeje të përgjithshme të zjarrit që ka shkaktuar deflagrim.