Policia tha se e zbardhur rasti i rrahjes brutale të dy të rinjve shqiptarë nga maqedonasit në Tetovë
Sektori për Punë të Brendshme në Tetovë thotë se ka zbardhur rastin ku gjatë ditës së djeshme (03.09.2025), në Tetovë u sulmuan fizikisht dy të mitur. Siç informojnë nga MPB, sulmuesit janë privuar nga liria dhe ndaj tyre do të ngrihen kallëzime penale.
“Më 03.09.2025, në orën 22:30, në rrugën “Prilepska” në Tetovë, zyrtarë policorë nga SPB Tetovë kanë privuar nga liria personin N.Ç. (20) nga Tetova, ndërsa më 04.09.2025, në orën 12:10, në rrugën “Ilinden”, është privuar nga liria edhe D.D. (23) nga fshati Radiovc. Gjithashtu, është zhvilluar bisedë zyrtare me 16 të mitur. Ata dyshohen se rreth orës 18:00, në rrugën “Bllagoja Toska” në Tetovë, në grup, kanë sulmuar fizikisht një 17-vjeçar dhe një 15-vjeçar, të dy nga fshati Dobrosht, komuna e Tearcës, të cilët ishin duke dalë nga shkolla e mesme. Sipas kallëzimit të bërë nga prindërit e tyre, Q.E. (50) dhe H.I. (43) nga Dobroshta, djemtë e tyre kanë qenë bashkë me një të mitur tjetër, i cili ka arritur të ikë nga vendngjarja. Anëtarët e grupit dyshohet të kenë qenë tifozë të një klubi futbolli nga Tetova. Pas sulmit, dy të miturit janë dërguar në spitalin klinik të Tetovës për ndihmë mjekësore. Pas dokumentimit të rastit, në bashkëpunim me prokurorin publik, ndaj sulmuesve do të ngrihen kallëzime përkatëse”, thuhet në njoftimin e MPB-së.
Ndryshe, për rastin në fjalë reaguan dhe partitë politike në vend, ata dënuan aktin e dhunës teksa kërkuan zbardhjen e plotë të rastit.
Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski apeloi që rastit të mos i jepet konotacion etnik dhe të mos përhapet gjuhë e urrejtjes.