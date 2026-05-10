Policia spanjolle kap sasinë rekord prej 30 tonë kokainë, vlera 800 mln euro

Policia spanjolle kap sasinë rekord prej 30 tonë kokainë, vlera 800 mln euro

Pamjet e operacionit të policisë duket sikur kanë dalë direkt nga një film hollivudian. Qese gjigante me kokainë të rreshtuara njëra pas tjetrës për rreth 100 metra.

Ngarkesa përbën një sekuestrim historik: 30 tonë pluhur i bardhë me një vlerë të vlerësuar në rrugë prej mbi 800 milionë eurosh.

“Argonian”, një anije mallrash që mbante flamurin e Ishujve Komorian, ishte nisur nga Freetown, kryeqyteti i Sierra Leones, dhe po lundronte drejt Bengazit të Libisë. Por hetuesit besojnë se anija po planifikonte të transferonte drogën në anije më të vogla për të lehtësuar shpërndarjen në Evropë, sepse “shkarkimi i një vëllimi kaq të madh kokaine në Libi nuk ka shumë kuptim”.

Ishte kur anija mbërriti në Ishujt Kanarie më 1 maj, autoritetet spanjolle nisën operacionin e tyre. Disa anije të “Guardia Civil” u nisën me shpejtësi drejt saj. Një helikopter që ofronte mbështetje ajrore filmoi ndërhyrjen.
Brenda anijes, droga as nuk ishte fshehur. Ambienti i saj ishte mbushur me plot 1,200 qese kokaine. Sipas Ministrit të Brendshëm spanjoll, ky ishte një operacion i paprecedentë. “Ky është sekuestrimi më i madh i kokainës në historinë e luftës kundër trafikimit të drogës në një operacion të vetëm”, deklaroi Fernando Grande-Marlaska.
Në bordin e anijes u gjetën disa pistoleta dhe pushkë automatike. Me mbërritjen e tyre në Ishujt Kanarie, 23 anëtarët e ekuipazhit – 17 filipinas, 5 holandezë dhe 1 surinamez – u arrestuan të gjithë.

MARKETING

Të ngjajshme

Koreja e Veriut ndryshon Kushtetutën: Nëse vritet Kim Jong Un, do hidhet bomba bërthamore

Koreja e Veriut ndryshon Kushtetutën: Nëse vritet Kim Jong Un, do hidhet bomba bërthamore

Trump: Do të mjaftonin dy javë për të goditur të gjitha objektivat në Iran

Trump: Do të mjaftonin dy javë për të goditur të gjitha objektivat në Iran

Irani: Anijet luftarake britanike dhe franceze në Hormuz do të përballen me përgjigje të menjëhershme

Irani: Anijet luftarake britanike dhe franceze në Hormuz do të përballen me përgjigje të menjëhershme

Ministri i Jashtëm turk diskuton bisedimet Iran-SHBA me homologun iranian

Ministri i Jashtëm turk diskuton bisedimet Iran-SHBA me homologun iranian

Osmani: Kosova nuk i prenë më në besë aleatët

Osmani: Kosova nuk i prenë më në besë aleatët

(VIDEO) Spitali në Bardovcë pa staf dhe me kushte të mjerueshme, drejtori Avdullai: Ka filluar rikonstruimi i pjesshëm i spitalit

(VIDEO) Spitali në Bardovcë pa staf dhe me kushte të mjerueshme, drejtori Avdullai: Ka filluar rikonstruimi i pjesshëm i spitalit