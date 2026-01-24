Policia shqiptare: 11 efektivë të plagosur nga sulmet me molotov dhe mjetet e forta
Policia shqiptare ka njoftuar se 11 efektivë, si pasojë e sulmeve me molotov dhe sende të forta para Kryeministrisë dhe sulmeve para Parlamentit, janë dëmtuar dhe po marrin ndihmë mjekësore.
Policia shton se janë identifikuar personat që sulmuan Policinë dhe vijon puna për shoqërimin e tyre.
Njoftimi i policisë:
Ndërkohë, grupet hetimore po vijojnë punën për dokumentimin ligjor të veprimeve të dhunshme të protestuesve ndaj punonjësve të Policisë.
