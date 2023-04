Policia serbe në mënyrën më brutale të mundshme rrah emigrantët, publikohen pamjet rrëqethëse

Shoqata MVI (Medical Volunteers International Serbia) ka postuar në Instagram një video nga qendra e pritjes në Sombor të Serbisë.

“Një qendër zyrtare tranzite e financuar nga qeveria supozohet të jetë një vend i sigurt për njerëzit në lëvizje. Kjo video tregon të kundërtën. Kjo është dëshmi e qartë se policia serbe po rrah ilegalisht individë. Djali në këtë video është i mitur”, thuhet përbri videos, transmeton Telegrafi.

“Njerëzit raportuan se ata të kapur nga policia u dërguan në jug në Preshevë. Fatkeqësisht, kjo po bëhet sistematike. Qeveria e Serbisë jo vetëm që i injoron emigrantët, por shkel plotësisht të drejtat e tyre”, kanë shkruar ata në Instagram.

Siç mësoi televizioni N1, videoja është regjistruar dje në orët e para të mëngjesit, gjatë aksionit të rregullt policor për zhvendosjen e refugjatëve nga qendrat e pritjes në veri drejt qendrave në jug të vendit.

Është bërë e ditur se në rrjetet sociale po përhapen edhe video të policisë që rrahin emigrantët në pikën kufitare Mali Zvornik nga Serbia në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Mali Zvornik, #Serbian border with #Bosnia. Serbian border police beating migrants who were pushed back. People who were at the bridge near the border could see everything. The EU supports border police in the region, pushing the violence from its border inside #Balkans. pic.twitter.com/eYciFDwpye

— Nidzara Ahmetasevic (@AhNidzara) April 24, 2023