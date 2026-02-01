Policia sekuestron kokainë dhe armë në Çegran të Gostivarit
Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se gjatë ditës së djeshme, policia e Gostivarit arrestoi katër persona, përfshirë një të mitur 17-vjeçare, pas një kontrolli në një lokal në fshatin Çegran.
Gjatë kontrollit u gjetën dhe sekuestruan gjashtë paketime me kokainë, një pistoletë me gaz, lëndë pluhur dhe para. T
ë arrestuarit akuzohen për prodhim dhe shpërndarje të narkotikëve, sipas nenit 215 të Kodit Penal.
“Më 31.01.2026, në periudhën nga ora 19:30 deri në orën 22:45, zyrtarë policorë nga DPB Gostivar kanë privuar nga liria personat Sh.Sh. (51), M.H. (23), F.Sh. (53) nga fshati Çegran dhe një të mitur 17-vjeçare nga fshati Vollkovo. Pas informacioneve operative të marra paraprakisht dhe urdhrit gjyqësor, është kryer kontroll në objektin hotelier në fshatin Çegran, pronë e të denoncuarit të parë, me ç’rast te M.H. janë gjetur dhe sekuestruar gjashtë paketime me kokainë. Në një dhomë ndihmëse të objektit është gjetur një pistoletë me gaz, ndërsa në sirtarin e një komode është gjetur lëndë pluhur dhe para. Sh.Sh. dhe M.H. janë privuar nga liria, ndërsa në lidhje me veprën penale “prodhim i paautorizuar dhe lëshim në qarkullim i narkotikëve, substancave psikotrope dhe prekurzorëve”, e dënueshme sipas nenit 215 të Kodit Penal, janë privuar nga liria edhe F.Sh. dhe e mitura 17-vjeçare. Pas dokumentimit të rastit, do të dorëzohet kallëzim penal përkatës”, thonë nga SPB-Tetovë.