Policia Pyjore sekuestron 19 metra kub dru të prerë ilegalisht në Dellçevë
Policia ka sekuestruar 19 metra kub dru të prera ilegalisht në rajonin e Dellçevës.
Informacionet e policisë të marra në rrugë operative kanë çuar deri te sekuestrimi i druve të cilat sipas tyre ishin bërë gati për treg.
Grupi që ka prerë dhe transportuar drunë mënyrë ilegale janë arrestuar ndërsa policia nga ngritur kallëzime penale ndaj subjektit, pronarit të kompanisë dhe një personi tjetër.
Sasia e druve është sekuestruar nga Policia Pyjore.