Policia ndërhyn në demon’stratën pro-pale’stineze në Berlin
Disa persona u arrestuan gjatë një proteste pro-palestineze jashtë stacionit të Kopshtit Zoologjik të Berlin, raporton Anadolu.
Protesta në kryeqytetin gjerman u organizua nga grupet e të drejtave nën sloganin “Mosbindja civile për Gazën”. Gjatë protestës pati përleshje të herëpashershme midis demonstruesve dhe forcave të sigurisë.
Që nga 7 tetori i vitit 2023, Izraeli ka kryer një sulm gjenocidal në Gaza, duke rezultuar në vdekjen e të paktën 65.100 palestinezëve, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
Qindra mijëra palestinezë gjithashtu janë zhvendosur, ndërsa uria ka marrë jetën e të paktën 440 palestinezëve, përfshirë 147 fëmijë.
Të martën, Komisioni i Pavarur Ndërkombëtar i Hetimit i OKB-së mbi Territorin e Pushtuar Palestinez konfirmoi se Izraeli ka kryer gjenocid në Gaza.