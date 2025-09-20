Policia ndërhyn në demon’stratën pro-pale’stineze në Berlin

Policia ndërhyn në demon’stratën pro-pale’stineze në Berlin

Disa persona u arrestuan gjatë një proteste pro-palestineze jashtë stacionit të Kopshtit Zoologjik të Berlin, raporton Anadolu.

Protesta në kryeqytetin gjerman u organizua nga grupet e të drejtave nën sloganin “Mosbindja civile për Gazën”. Gjatë protestës pati përleshje të herëpashershme midis demonstruesve dhe forcave të sigurisë.

Që nga 7 tetori i vitit 2023, Izraeli ka kryer një sulm gjenocidal në Gaza, duke rezultuar në vdekjen e të paktën 65.100 palestinezëve, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.

Qindra mijëra palestinezë gjithashtu janë zhvendosur, ndërsa uria ka marrë jetën e të paktën 440 palestinezëve, përfshirë 147 fëmijë.

Të martën, Komisioni i Pavarur Ndërkombëtar i Hetimit i OKB-së mbi Territorin e Pushtuar Palestinez konfirmoi se Izraeli ka kryer gjenocid në Gaza.

