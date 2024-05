Policia ndalon katër të mitur në Shkup, janë kapur duke vjedhur

Policia ka ndaluar katër të mitur dje në Shkup.

Ato dyshohen se dje rreth orës 22:00 në rrethinën e qendrës së Shkupit me anë të kërcënimeve me mjet të mprehtë iu kanë para dy të miturve të tjerë.

Me të miturit është kryer bisedë zyrtare, ndërsa parat e gjetura do ju kthehen pronarëve.

Pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tyre do të ngritet kallëzim përkatës.

