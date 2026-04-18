Policia ndalon 15 shoferë brenda 24 orëve për shkelje në trafik

Gjatë 24 orëve të fundit, policia ka ndërmarrë aksione në të gjithë vendin, duke ndaluar 15 shoferë për drejtim të pakujdesshëm. Sipas të dhënave, 12 prej tyre kanë drejtuar automjete pa patentë shoferi, dy kanë qenë nën ndalim aktiv për drejtim, ndërsa një është kapur duke vozitur nën ndikimin e alkoolit.

Rastet janë evidentuar në disa qytete, përfshirë Shkupin, Kumanovën, Tetovën, Gostivarin, Velesin, Dibrën, Manastirin, Negotinën dhe Strumicën.

Autoritetet njoftojnë se, pas dokumentimit të plotë, ndaj personave të përfshirë do të ngriten kallëzime penale përkatëse. Ndërkohë, policia u bën thirrje qytetarëve të respektojnë rregullat e trafikut, me qëllim rritjen e sigurisë në rrugë.

Të ngjajshme

BDI: VLEN-i nuk përfaqëson shqiptarët në debatin për Ligjin e Gjuhëve

BDI: VLEN-i nuk përfaqëson shqiptarët në debatin për Ligjin e Gjuhëve

Zejd Rexhepi reagon ndaj VLEN-it për jurisprudencën: Ligji për gjuhët është në fuqi

Zejd Rexhepi reagon ndaj VLEN-it për jurisprudencën: Ligji për gjuhët është në fuqi

Irani mbylli Ngushticën e Hormuzit, sulme ndaj tre anijeve tregtare

Irani mbylli Ngushticën e Hormuzit, sulme ndaj tre anijeve tregtare

Vuçiq: Qëllimi i Prishtinës është të njihet pavarësia e Kosovës, pa asociacionin e komunave serbe

Vuçiq: Qëllimi i Prishtinës është të njihet pavarësia e Kosovës, pa asociacionin e komunave serbe

Ministri i Jashtëm turk priti takimin e Platformës së Paqes për Ballkanin në margjinat e ADF-së

Ministri i Jashtëm turk priti takimin e Platformës së Paqes për Ballkanin në margjinat e ADF-së

Konjufca në Antalya: Siguria parakusht për stabilitetin, Kosova synon bashkëpunim të ndershëm në Ballkan

Konjufca në Antalya: Siguria parakusht për stabilitetin, Kosova synon bashkëpunim të ndershëm në Ballkan