Policia me aksione të përforcuara ndaj motoçiklistëve, për tetë orë gjobiten 116 drejtues

Policia me aksione të përforcuara ndaj motoçiklistëve, për tetë orë gjobiten 116 drejtues

MPB Maqedoni njofton se dje (25.05.2026), në periudhën nga ora 10:00 deri në orën 18:00, nga ana e nëpunësve policorë të SPB Shkup ishte realizuar aksion i përforcuar kontrollues në territorin e Shkupit për sanksionimin e kundërvajtjeve të kryera nga drejtuesit e motoçikletave.

Gjatë kontrollit janë sanksionuar 116 drejtues, prej të cilëve 64 për mosmbajtje të helmetës mbrojtëse, 13 për drejtim motoçiklete pa e dhënë provimin për patentë shoferi, tre motoçikleta të paregjistruara, si dhe shkelje të tjera.
“Janë konfiskuar tre motoçikleta për shkak të kryerjes së veprës penale sipas nenit 297-a të Kodit Penal – “drejtim i pakujdesshëm i automjetit motorik”. Kontrollet rrugore do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. U bëjmë apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion, veçanërisht motoçiklistëve, që t’i respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit dhe së bashku të kontribuojmë për një komunikacion më të sigurt”, thonë nga MPB.

MARKETING

Të ngjajshme

Sot protesta në Tiranë në përkrahje të studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut

Sot protesta në Tiranë në përkrahje të studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut

Tankeri i parë japonez me naftë që kaloi Ngushticën e Hormuzit mbërrin në Japoni

Tankeri i parë japonez me naftë që kaloi Ngushticën e Hormuzit mbërrin në Japoni

Nafta Brent rritet me 2%, ndërsa sulmet ushtarake amerikane ndaj Iranit shtojnë pasigurinë

Nafta Brent rritet me 2%, ndërsa sulmet ushtarake amerikane ndaj Iranit shtojnë pasigurinë

Ushtria amerikane thotë se goditi Iranin jugor në ‘vetëmbrojtje’

Ushtria amerikane thotë se goditi Iranin jugor në ‘vetëmbrojtje’

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Një grua dhe një fëmijë vriten në sulmin izraelit ndaj kampit të palestinezëve të zhvendosur në Gaza

Një grua dhe një fëmijë vriten në sulmin izraelit ndaj kampit të palestinezëve të zhvendosur në Gaza