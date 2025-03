Policia konfiskon një makinë, bënte zhurmë natën rrugëve të Shkupit

Policia ka njoftuar se rreth orës 01:00, kanë ndaluar dhe sekuestruan një automjet të tipit “Chrysler” me targa të Shtipit në bulevardin “Partizanski Odredi”.

Automjeti drejtohej nga shtetasi turk S.G., me qëndrim të përkohshëm në Shkup, ndërsa u ndalua për shkak të krijimit të një zhurme të madhe.

Drejtuesit të mjetit iu shqiptua një gjobë, ndërsa automjeti, i dyshuar për probleme teknike, u dërgua në stacionin e kontrollit teknik.

Ekspertët do të përcaktojnë nëse mjeti është teknikisht i rregullt dhe në përputhje me kushtet e trafikut rrugor.

MARKETING