Policia izraelite bllokon autokolonën e ndihmës në Gaza të organizuar nga aktivistë

Policia izraelite bllokoi një kolonë ndihmash humanitare të organizuar nga aktivistë hebrenj dhe arabë për Rripin e bllokuar të Gazës, transmeton Anadolu.

“Jemi 10 minuta nga kufijtë me Gazën. Kemi një kamion plot me ushqime për njerëzit e uritur në Gaza. Policia dhe ushtria nuk do të na lejojnë të hyjmë”, tha lëvizja “Standing Together”, e cila përbëhet nga aktivistë hebrenj dhe arabë, në një deklaratë me video në “X”.

“Ne po qëndrojmë këtu. Do të vazhdojmë derisa ata të na lejojnë të hyjmë, sepse nuk ka asnjë arsye për të lënë njerëzit të vdesin nga uria në Gaza”, ka reaguar lëvizja.

Në një deklaratë tjetër të lëvizjes thuhet se lufta e Gazës dhe uritja e të moshuarve, fëmijëve, grave dhe të sëmurëve “nuk i shërben askujt”.

“Kjo na sjell vetëm vuajtje dhe vdekje për të gjithë ne”, theksohet në deklaratë.

Izraeli ka vazhduar ofensivën e tij vdekjeprurëse ushtarake në Rripin e Gazës, tashmë në ditën e saj të 153-të, pas një sulmi të 7 tetorit nga grupi palestinez Hamas, në të cilin Tel Avivi thotë se janë vrarë afro 1.200 njerëz.

Të paktën 30.800 palestinezë janë vrarë që atëherë dhe rreth 73.000 të tjerë janë plagosur, krahas shkatërrimit në masë dhe mungesës së nevojave.

Izraeli ka vendosur gjithashtu një bllokadë gjymtuese në Rripin e Gazës, duke e lënë popullsinë e tij, veçanërisht banorët e Gazës veriore, në prag të urisë.

Grupet e krahut të djathtë izraelit kanë organizuar disa protesta në javët e fundit për të bllokuar hyrjen e ndihmave humanitare në Rripin e Gazës.

Rreth 85 për qind e banorëve të Gazës janë zhvendosur nga sulmi izraelit në mes të mungesës akute të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve, ndërsa 60 për qind e infrastrukturës së enklavës është dëmtuar ose shkatërruar, sipas OKB-së.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë. Një vendim i përkohshëm në janar urdhëroi Tel Avivin të ndalojë aktet gjenocidale dhe të marrë masa për të garantuar ofrimin e ndihmës humanitare për civilët në Gaza.

MARKETING