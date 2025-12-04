Policia italiane në kërkim të Nazif Muslijës pas vdekjes së bashkëshortes në Ankona

Policia italiane në kërkim të Nazif Muslijës pas vdekjes së bashkëshortes në Ankona

Policia italiane u ka bërë thirrje qytetarëve që të njoftojnë menjëherë forcat e rendit nëse kanë informacion ose e kanë parë Nazif Muslijën, i cili aktualisht është në arrati.
Ai po kërkohet pas ngjarjes së rëndë në provincën e Ankonës, ku bashkëshortja e tij, Saxhidje Muslija, u gjet e vdekur në banesën e tyre.

Gjermania vendos kufizime për bashkimet familjare dhe ashpërson rregullat për shtetësinë

Nazif Muslija ishte liruar nga burgu në korrik, pasi kishte vuajtur dënimin për dhunë dhe keqtrajtim ndaj gruas. Prej momentit të ngjarjes, ai është bërë i pakapshëm dhe është shpallur në kërkim të nivelit të lartë nga autoritetet italiane.

Policia apelon për kujdes dhe bashkëpunim nga qytetarët.

MARKETING

Të ngjajshme

Padi penale ndaj ish-kryetarit të një komune në Maqedoninë e Veriut

Padi penale ndaj ish-kryetarit të një komune në Maqedoninë e Veriut

Mashtrohet një grua e moshuar nga Manastiri, i merren 20 mijë euro

Mashtrohet një grua e moshuar nga Manastiri, i merren 20 mijë euro

Gjobiten 25 shoferë në Tetovë dhe Gostivar

Gjobiten 25 shoferë në Tetovë dhe Gostivar

Aeroplani F-16 i ushtrisë amerikane rrëzohet në Kaliforni, piloti katapultoi në sekondat e fundit

Aeroplani F-16 i ushtrisë amerikane rrëzohet në Kaliforni, piloti katapultoi në sekondat e fundit

Trump: Rruga drejt paqes në Ukrainë është e paqartë

Trump: Rruga drejt paqes në Ukrainë është e paqartë

Çuçul merr detyrën si kryetari i KSHPK-së: Do të kërkojmë integritet dhe përgjegjësi nga të gjitha institucionet

Çuçul merr detyrën si kryetari i KSHPK-së: Do të kërkojmë integritet dhe përgjegjësi nga të gjitha institucionet