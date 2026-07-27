Policia Financiare ngre kallëzim penal ndaj një kompanie për mospagim të detyrimeve ligjore

Policia Financiare ngre kallëzim penal ndaj një kompanie për mospagim të detyrimeve ligjore

Drejtoria e Policisë Financiare ka ngritur kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike në Gjevgjeli kundër një personi dhe kompanisë së tij, për dyshime për shmangie të tatimit.

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Sipas njoftimit, gjatë viteve 2024 dhe 2025 kompania nuk ka raportuar dhe nuk ka paguar kompensimin ligjor për mbeturinat nga tekstilet e importuara, në vlerë prej 3.852.067 denarësh. Si pasojë, buxheti i shtetit është dëmtuar për të njëjtën shumë.

Nga Policia Financiare thonë se drejtuesi i kompanisë nuk e ka paguar këtë detyrim, edhe pse ishte i obliguar me ligj. Ata shtojnë se më 17 prill 2026 ai ka nisur procedurën për mbylljen e kompanisë, me qëllim që të fshehë mospagesën e kompensimit.

Rasti tashmë është dorëzuar në Prokurorinë Themelore Publike në Gjevgjeli, e cila do të vazhdojë procedurën.

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