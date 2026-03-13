Policia financiare me padi ndaj Sabahudin Rustemit dyshohet se tentoi të përvetësojë mbi 4 milionë denarë përmes kontratave fiktive
Drejtoria e Policisë Financiare ngriti kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike Shkup kundër S.R. në cilësinë e u.d ish-drejtorit të Ndërmarrjes Publike Higjiena Komunale Shkup për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale “Keqpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar”, “Falsifikim i dokumentit” dhe veprës penale “Përvetësim në detyrë” – në tentativë
I akuzuari S.R. në cilësinë e tij si ushtrues detyre drejtor i Ndërmarrjes Publike Higjiena Komunale Shkup, me qëllim që të shterojë të gjitha burimet financiare të parashikuara nga Marrëveshja e lidhur për shërbime intelektuale me personin juridik VEDA DOOEL Shkup, gjatë vitit 2025, dy ditë para skadimit të vlefshmërisë së marrëveshjes, si dhe një ditë para përfundimit të saj, në emër dhe për llogari të kompanisë, ai lidhi pesë marrëveshje me individë, në një shumë totale prej 3.608.708 denarë, nga të cilat dy marrëveshje fiktive me vlerë të lartë joreale prej 775.000 denarë secila për shërbime intelektuale – dhënie këshillash, zbatim teknikash të reja për mbrojtjen e mjedisit në një vlerë totale prej 1.550.000 denarë, me persona që ishin të njohur të tij personalë dhe për të cilët ishte në dijeni se nuk kishin ekspertizë në fushën e mbrojtjes së mjedisit, pavarësisht faktit se ishte në dijeni se shërbimet nuk kryheshin, nuk do të kryheshin, as nuk kishte mundësi objektive që ato të kryheshin gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes me agjencinë, dhe lidhi tre marrëveshje me persona fizikë në shumën prej 686.236 denarë secili për shërbime kontabiliteti dhe përgatitje të llogarive vjetore në shumën totale prej 2.058.708 denarë, megjithëse ishte në dijeni se njëri nga personat nuk kishte ekspertizë në kryerjen e shërbimeve të kontabilitetit dhe nuk ishte i regjistruar si kontabilist i certifikuar në Regjistrin e Kontabilistëve të Certifikuar.
Pas ndërprerjes së marrëveshjes për shërbime intelektuale me personin juridik VEDA DOOEL Shkup, përkatësisht pasi i pandehuri u dekurajua nga qëllimi për të përfunduar veprën penale “Përvetësim në detyrë” sipas nenit 354, paragrafi 2, përfshirë paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë dhe për të paguar fondet, për shkak të zbulimit në kohë të veprës penale nga Drejtoria e Policisë Financiare, i pandehuri zhvilloi procedurë të re dhe lidhi një marrëveshje të re me personin juridik ESI SOLUTION DOOEL Shkup për shërbime intelektuale, me qëllim që të lidhë marrëveshje me një palë të tretë përmes të njëjtit subjekt dhe të marrë me qira një automjet (kamion) për mbledhjen e mbeturinave, të nënshkruajë urdhërpagesa dhe të paguajë 604.461 denarë në agjencinë e të drejtave të autorit.
Me veprimet e lartpërmendura, ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri ka vepruar në kundërshtim me nenin 40 dhe nenin 41 të Ligjit për Prokurimin Publik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 24/19 dhe nr. 87/21) dhe në kundërshtim me parimet e përcaktuara të prokurimit publik, përkatësisht: parimin e aspektit ekonomik, efikasitetit dhe efektivitetit të përdorimit të fondeve publike, parimin e konkurrencës midis operatorëve ekonomikë, parimin e transparencës, parimin e trajtimit të barabartë dhe mosdiskriminimit të operatorëve ekonomikë dhe parimin e proporcionalitetit, të parashikuar në nenet 4-8 të Ligjit për Prokurimin Publik, përkatësisht ka lidhur kontrata dhe marrëveshje fiktive pa kryer prokurim publik, me ç’rast ka kryer veprat penale “Keqpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar” nga neni 353, paragrafi 4 dhe paragrafi 3, paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë, “Falsifikim i dokumentit” nga neni 378, paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë dhe veprën penale “Përvetësim në detyrë” – në tentativë nga neni 354, paragrafi 2, në veçanti, paragrafi 1, në veçanti, neni 19 i Kodit Penal, me qëllim ofrimin e përfitimeve për individët kontraktues në një shumë totale prej 4,213,169 denarë.