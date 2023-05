Policia e Maqedonisë dhe Greqisë kapën 105 kilogramë kokainë, arrestohen 14 persona

Njësiti për Tregti të Palejuar me Drogë, Sektori për Tregti të Palejuar me Drogë, Armë dhe Materie të Rrezikshme pranë Departamentit të Policisë Krimninalistike në bashkëpunim me Shërbimin për Luftë kundër Drogës në Selanik, Republika e Greqisë është realizuar rasti me tregti të palejuar me drogë narkotike kokainë, gjatë së cilës në Selanik janë sekuestruar 105 kilogramë kokainë dhe janë privuar nga liria dhjetë persona, edhe atë shtatë persona shtetas të Greqisë dhe tre persona shtetas të Republikës së Shqipërisë, kurse në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë privuar nga liria katër persona, shtetas të RMV-së.

Siç njoftoi MPB, rasti u realizua si rezultat i shkëmbimit disa mujor të informatave dhe të bashkëpunimit të suksesshëm të vendosur me Shërbimet për Luftë kundër Tregtisë me Drogë në Selanik, për persona të cilët si anëtarë të grupit të organizuar kriminal ndërkombëtar kanë ndërmarrë një mori të veprimeve me qëlllim të furnizimit dhe transportit të drogës narkotike kokainë nga Ekuadori deri në portin e Selanikut, me qëllim pastaj kokaina të distribuohet në më shumë vende.

Kokaina në portin e Selanikut ka arritur e fshehur në tre kontejnerë të ngarkuar me banane në Ekuador, të cilat janë pororsitur dhe janë paguar nga subjekti juridik në Shkup. Pronar dhe drejtues i subjektit juridik është A.K. (70) nga Shkupi, i cili gjatë vitit 2022 ka regjistruar subjekt juridik në marrëveshje me S.G. (58) nga Gjevgjelia, me qëllim i njëjti të shfrytëzohet për importin e pemëve nga Amerika Jugore.

Pas arritjes në Selanik, kontejnerët u morën nnga një automjet mallrash me tabela të regjistrimit të Gjevgjelisë, i drejtuar nga shtetasi i Maqedonisë M.M. (30), i cili ka qenë i angazhuar nga ana e S.G. Pasi M.M. i ka ngarkuar kontejnerët, ai me automjetin e mallrave është drejtuar në magazinën në afërsi të Selanikut. Pas një kohe të shkurtër, nga ana e Sherbimit të Drogave në Selanik në magazinë janë gjetur automjeti dhe në të janë sekustruar 105 kilogram kokainë. M.M. ka tentuar të arratiset, por pasi sot (10.05.2023) përmes zonës së gjelbër të kufirit shtetëror ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Greqisë ka hyrë në territorin tonë, ai është privuar nga liria nga ana e nëpunësve tanë policorë.

“Në orët e mbrëmjes të datës 08.05.2023 dhe në datën 09.05.2023 nga ana e Njësitit për Tregti të Palejuar me Drogë, Sektorit për Tregti të Paljeuar me Drogë, Armë dhe Materie të Rrezikshme pranë Departamentit për Tregti të Palejuar me Drogë pranë SPB Shkup, NJPB Gjevgjeli dhe Drejtorisë së Doganave të RMV-së, me qëllim të sigurimit të dëshmive materiale plotësuese, janë ndërmarrë një varg i aktiviteteve dhe masave dhe në bazë të urdhëresva për bastisje në shtëpi dhe në objekte afariste nga Gjykatës në procedurë paraprake të Gjykatës Penale Shkup, janë kryer bastisje në shtëpinë ku qëndron A.K. dhe në adresën e të cilit është regjistruar subjekti juridik ku i njëjti është pronar dhe drejtues. Gjatë bastisjeve është gjetur dhe sekuestruar dokumentacion nga ana e subjektit juridik në lidhje me furnizimin dhe transportin e pemëve nga Amerika Jugore, telefona celularë, të holla dhe sende tjera të cilat do të shërbejnë si dëshmi në procedurën e mëtejme”, bëjnë të ditur nga MPB.

Gjatë kontrolleve janë gjetur dhe marrë dokumente nga personat juridikë në lidhje me furnizimin dhe importin e armëve nga Amerika Jugore, telefona celularë, para dhe gjëra të tjera të cilat do të shërbejnë si dëshmi në procedurën e mëtutjeshme.

Personat janë privuar nga liria dhe gjatë ditës së sotme nga ana e Njësititi për Tregti të Palejuar me Drogë pranë SPB Shkup Prokurorit Publik nga PTHP për NKOK do të ngritet kallëzim penal sipas nenit 215 paragrafi 3 i KP.

“Minsitria e Punëve të Brendshme vazhdon me luftën e pakompromis në parandalimin e kontrabandës me narkotikë dhe me bashkëpunimin e shkëlqyeshëm me policitë e shteteve tjera në drejtim të asgjësimit të kësaj dukurie negative”, thuhet në kumtesë.

Paraprakisht, siç informoi korrespondentja e MIA-s nga Athina, nga policia në Selanik sot në konferencë për shtyp njoftuan se në Greqi janë arrestuar dhjetë persona, janë sekuestruar 104 kilogramë e 665 gramë kokainë, si dhe 280.000 euro.

Kokaina në Selanik ka arritur nga Amerika Latine, e fshehur në pjesë të posaçme të një kontejneri me banane, ndërsa nga porti u transportua në një depo, që përdoret nga anëtarët e rrjetit kriminal. Burime nga policia greke kanë bërë të ditur për MIA-n se nga depoja një pjesë e drogës duhej të arrijë në Maqedoninë e Veriut, ndërsa me gjasë prej andej të dërgohet në vendet e tjera evropiane.