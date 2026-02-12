Policia bastis shtëpitë e ish-kryeministrit norvegjez për shkak të lidhjeve me Epsteinin
Policia norvegjeze ka bastisur disa rezidenca të ish-kryeministrit të vendit, Thorbjorn Jagland, për shkak të akuzave për lidhje me të dënuarin për krime seksuale Jeffrey Epstein dhe për korrupsion të rënduar, transmeton Anadolu.
Jagland, i cili ka shërbyer gjithashtu si sekretar i përgjithshëm i Këshillit të Evropës dhe si kryetar i Komitetit Norvegjez të Nobelit, tani është i dyshuar në një hetim për korrupsion të rëndë.
“Si pasojë automatike e kontrollit, Jagland tani ka statusin formal të një të dyshuari”, tha për transmetuesin NRK avokati mbrojtës i Jagland, Anders Brosveet.
Kontrolli nga Autoriteti Kombëtar për Hetimin dhe Ndjekjen Penale të Krimeve Ekonomike dhe Mjedisore (Okokrim) erdhi një ditë pasi Komiteti i Ministrave i Këshillit të Evropës hoqi imunitetin e Jaglandit, pas një kërkese nga autoritetet norvegjeze për të vazhduar procedurat.
Dyshimi për korrupsion të rëndë pason publikimin më të fundit të dosjeve të Epsteinit nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së, i cili zbuloi vite kontakti midis Jaglandit dhe financierit, ku ish-kryeministrit thuhet se i ishin ofruar udhëtime dhe qëndrime luksoze.
Agjencia amerikane muajin e kaluar publikoi më shumë se 3 milionë faqe, 2 mijë video dhe 180 mijë imazhe në kuadër të Aktit për Transparencën e Dosjeve të Epsteinit, i cili u nënshkrua në ligj në nëntorin e kaluar.
Epstein u gjet i vdekur në qelinë e tij në New York në vitin 2019, derisa priste gjyqin për akuza për trafikim seksual. Në vitin 2008, ai pranoi fajësinë dhe u dënua për sigurimin e një të miture për prostitucion, por kritikët e quajnë atë një “marrëveshje të favorshme”.
Viktimat e tij kanë pretenduar se ai drejtonte një rrjet të gjerë trafikimi seksual të përdorur nga anëtarë të elitës së pasur dhe politike. Ato gjithashtu kanë kritikuar publikimin e fundit të dosjeve, duke thënë se janë tepër të redaktuara dhe se shumë dokumente të rëndësishme mungojnë.