Policia arreston 14 persona në Shkup

Mbrëmjen e kaluar 30.04/01.05.2022 nga ana e nëpunësve policorë të Njësitit për Tregti të Palejuar me Drogë pranë SPB Shkup në bashkëveprim me Njësitin e Policisë Intervenuese pranë SPB Shkup është kryer kontroll në objekte gastronomike në rajonin e Shkupit, gjatë të cilave janë arrestuar 14 persona, për shkak të dyshimit të bazuar për “prodhim i palejuar dhe lëshim në qarkullim të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve”.

Gjatë kësaj, tek A.G.(210, S.N.(24), S.D.P.(25), A.Z.(24), H.J.(18), M.K.(23), A.N.(28) është gjetur marihuanë, derisa te S.S.(18), S.V.(33) I.T.(25), M.K.(29), L.N.(19) dhe K.M.(29) është gjetur materie pluhur ngjyrë e bardhë, kurse te T.B. (22) materie ngjyrë e bardhë në gjendje të ngurtë, ndryshe të gjithë nga Shkupi.

Personat janë arrestuar në stacion policor dhe kundër tyre do të parashtrohen kallëzime sipas nenit 215 të Kodit Penal, thuhet në njoftimin e MPB .