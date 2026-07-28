Polemikat në ndeshjen Argjentinë-Zvicër, IFAB hedh poshtë vendimin e VAR: Kartoni i kuq për Embolon nuk duhej të jepej

Polemikat në ndeshjen Argjentinë-Zvicër, IFAB hedh poshtë vendimin e VAR: Kartoni i kuq për Embolon nuk duhej të jepej

Një sqarim i publikuar nga IFAB (Bordi Ndërkombëtar i Shoqatës së Futbollit), organi që harton dhe administron rregullat e futbollit, ka hapur debat të madh pas Kupës së Botës.

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Sipas institucionit, sistemi VAR është përdorur gabimisht në disa raste dhe një prej tyre lidhet me përjashtimin e sulmuesit zviceran Breel Embolo në ndeshjen çerekfinale ndaj Argjentinës.

IFAB sqaroi se VAR mund të ndërhyjë vetëm për të korrigjuar një gabim në identifikimin e lojtarit të ndëshkuar me karton, por jo për të ndryshuar vetë llojin e ndëshkimit në situata si simulimi apo rastet kur arbitri ka marrë tashmë një vendim në fushë.

Në bazë të këtij interpretimi, kartoni i kuq i marrë nga Breel Embolo ndaj Argjentinës nuk duhej të ishte dhënë pas ndërhyrjes së VAR-it.

Vendimi ka rikthyer në qendër të diskutimeve përdorimin e teknologjisë video gjatë Kupës së Botës, pasi shumë ekspertë dhe tifozë kanë ngritur pikëpyetje mbi mënyrën se si është interpretuar protokolli i VAR-it në disa ndeshje vendimtare.

Sqarimi i IFAB pritet të ndikojë në mënyrën se si arbitrat do ta përdorin VAR-in në kompeticionet e ardhshme, duke kufizuar ndërhyrjet vetëm në rastet e parashikuara qartë nga rregullorja dhe duke shmangur ndryshimin e vendimeve disiplinore jashtë kompetencave të sistemit video.

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