Pochettino merr leksionin e parë si trajner i United, mposhtet bindshëm nga Liverpool
Liverpooli ka regjistruar fitore të thellë dhe dominante në shtëpi ndaj rivalit të përbetuar, Manchester United, duke triumfuar me rezultat 4-0 në kuadër të xhiros së 11-të në Ligën Premier.
Ndeshja, e cila shënoi debutimin e Mauricio Pochettinos në stolin e “Djajve të Kuq”, u kthye në një makth për trajnerin argjentinas dhe skuadrën e tij.
Takimi nisi me tension të lartë, dhe vetëm pas tetë minutash lojë, gjërat shkuan keq për mysafirët. Leny Yoro u ndëshkua me karton të kuq direkt pas një ndërhyrjeje si lojtar i fundit, duke e lënë Unitedin me dhjetë lojtarë në fushë.
Dënimi ishte i dyfishtë për mysafirët. Nga gjuajtja e lirë e akorduar pas ndërhyrjes, Dominik Szoboszlai ekzekutoi në mënyrë perfekte, duke e lënë të shtangur portierin kundërshtar dhe duke kaluar Liverpoolin në epërsi 1-0 në minutën e 10-të.
Presioni i “Reds” vazhdoi dhe nuk vonoi shumë goli i dytë. Në minutën e 13-të, Florian Wirtz dyfishoi epërsinë me një goditje nga afërsia, pas asistimit të Ngumohas, duke bërë që pjesa e parë të mbyllet me epërsi të dyfishtë për vendasit.
Në pjesën e dytë, Liverpooli e shfrytëzoi në maksimum epërsinë numerike duke kontrolluar lojën dhe krijuar raste të tjera. Goli i tretë erdhi në minutën e 66-të, kur Ngumoha shënoi pas një asistimi fantastik të Bradley Barcolas.
Fitoren e thellë 4-0 të Liverpoolit e vulosi Victor Munoz në minutën e 82-të, pas një pasimi të saktë nga Wirtz.
Me këtë fitore të rëndësishme, Liverpooli ngjitet në pozitën e katërt në tabelë me 21 pikë, ndërsa situata për Manchester Unitedin bëhet alarmante, duke rënë në vendin e parafundit me vetëm tetë pikë të grumbulluara deri më tani.