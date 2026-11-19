Pochettino ka një mesazh special për tifozët e Manchester United
Mauricio Pochettino ka përcjellë mesazhin e tij të parë për tifozët e Manchester United, duke shprehur entuziazmin për nisjen e aventurës së re në krye të skuadrës angleze.
Trajneri argjentinas, i cili ka marrë drejtimin e “Djajve të Kuq”, u shpreh se mezi pret të takohet me tifozët në Old Trafford, ndërsa theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe krijimit të një lidhjeje të fortë mes ekipit dhe mbështetësve.
“Përshëndetje tifozëve të Djajve të Kuq! Unë jam Mauricio Pochettino dhe mezi pres t’ju takoj. Kam dëgjuar shumë gjëra pozitive për ju. Shpresoj që së bashku të mund të rikthejmë lumturinë, përmes punës së përbashkët dhe ndërtimit të një marrëdhënieje të fortë që na bashkon të gjithëve për të arritur objektivat tona”, tha strategu.