“Po punohet që nga janari të hiqet roamingu me BE-në”

“Po punohet që nga janari të hiqet roamingu me BE-në”

Ministri i transformimit digjital, Stefan Andonovski gjatë emisionit Impakt ka folur rreth paralajmërimeve për heqjen e roamingut me vendet e BE-së. Ai tha se, pritjet e tija janë që nga janari i vitit të ardhshëm të hiqet roamingu me BE-në, por ajo do të varet edhe nga Bashkimi Evropian, duke shtuar se, detyra e ministrisë është që të jenë të parët në rajon që, do të nënshkruajnë marrëveshje të tillë

Kur'ban Bajram banner

 “Pikërisht sot, pyetjet e parashtruar në momentin e duhur, Këshilli i Ministrave të Jashtëm dhe ambasadorëve të vendeve anëtare kishin vendim që të fillojnë negociatat me vendet e Ballkanit Perëndimor për shfuqizimin e roamingut, kjo do të thotë se kushtet e para, parakushtet e para që i kanë kërkuar nga ne janë përmbushur. Ne veçmë, gjatë përgatitjes së këtij vendimi, kemi nominuar njerëz që do të jenë pjesë e ekipeve negociuese, negociatat do të vazhdojnë për një kohë të caktuar dhe presim që gjatë vitit të na dorëzohet se çfarë lloj marrëveshje duhet të nënshkruajmë si shtet. Unë e kam përmendur, ajo do të jetë marrëveshje e ngjashme me marrëveshjen për stabilizim asociim, parakushtet ligjore janë përmbushur nga ana jonë dhe i janë dorëzuar Komisionit Evropian për mendim. Sapo të marrim mendim pozitiv, ata do të dorëzohen edhe në Kuvend dhe më pas jemi të gatshëm edhe ta nënshkruajmë marrëveshjen”, tha ai.

MARKETING

Të ngjajshme

Anodnovski: Po mendojmë të ndalojmë telefonat në shkollat fillore dhe të mesme

Anodnovski: Po mendojmë të ndalojmë telefonat në shkollat fillore dhe të mesme

Dita e katërt e protestës kundër projektit në Zvërnec, përplasje mes policisë dhe protestuesve

Dita e katërt e protestës kundër projektit në Zvërnec, përplasje mes policisë dhe protestuesve

Ndalohet një shtetas i Kosovës në hyrje në Maqedoni, kërkohej nga Interpoli

Ndalohet një shtetas i Kosovës në hyrje në Maqedoni, kërkohej nga Interpoli

Kryeministri francez: Izraeli duhet t’i japë fund “pushtimit të paligjshëm” të territorit libanez

Kryeministri francez: Izraeli duhet t’i japë fund “pushtimit të paligjshëm” të territorit libanez

Tragjedia në Shëngjin: Dy të rinjtë që u mbytën nga dallgët janë nga Kosova

Tragjedia në Shëngjin: Dy të rinjtë që u mbytën nga dallgët janë nga Kosova

(VIDEO) Qeveria refuzon mesazhin e Costës, kërkon reciprocitet nga Bullgaria

(VIDEO) Qeveria refuzon mesazhin e Costës, kërkon reciprocitet nga Bullgaria