Po intensifikohen aktivitetet e kundërkandidatëve për kryetarë komune tetë ditë para votimit përfundimtar më 2 nëntor

Kanë kaluar gjashtë ditë nga raundi i parë i zgjedhjeve lokale të vitit 2025. Raundi i dytë do të mbahet më 2 nëntor (e diel), sipas të dhënave nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, në 32 komuna dhe Qytetin e Shkupit.

Ndërkohë, në Makedonski Brod dhe Mogillë, dy nga kandidatët janë tërhequr nga gara për kryetar komune në raundin e dytë të zgjedhjeve, por KSHZ thotë se procedura po vazhdon për të dy komunat dhe se do të shtypen fletëvotime.

