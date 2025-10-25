Po intensifikohen aktivitetet e kundërkandidatëve për kryetarë komune tetë ditë para votimit përfundimtar më 2 nëntor
Kanë kaluar gjashtë ditë nga raundi i parë i zgjedhjeve lokale të vitit 2025. Raundi i dytë do të mbahet më 2 nëntor (e diel), sipas të dhënave nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, në 32 komuna dhe Qytetin e Shkupit.
Ndërkohë, në Makedonski Brod dhe Mogillë, dy nga kandidatët janë tërhequr nga gara për kryetar komune në raundin e dytë të zgjedhjeve, por KSHZ thotë se procedura po vazhdon për të dy komunat dhe se do të shtypen fletëvotime.