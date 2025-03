“Po hyjmë në një epokë të re”, Macron i drejtohet kombit: Siguria e Francës dhe Europës kërcënohet nga Putini

“Po hyjmë në një epokë të re”. Me këto fjalë iu drejtua presidenti Emmanuel Macront drejtpërdrejt francezëve këtë mbrëmje nga Elysee, duke përshkruar se si SHBA-ja ka ndryshuar pozicionin e saj për luftën në Ukrainë dhe ka kërcënuar Evropën me rritjen e tarifave tregtare.

“Po ju drejtohem sot në mbrëmje, për shkak të situatës ndërkombëtare. Ju jeni legjitimisht i shqetësuar duke pasur parasysh ngjarjet historike që po ndodhin. Shtetet e Bashkuara kanë ndryshuar qëndrimin e tyre për luftën në Ukrainë. Vetë Shtetet e Bashkuara duan të vendosin tarifa ndaj Evropës. Kërcënimi terrorist. Ne po hyjmë në një epokë të re”, tha Macron, raporton A2 CNN.

Në fjalën e tij drejtuar kombit presidenti francez paralajmëroi se edhe siguria e Francës dhe Europës kërcënohet edhe nga pushtimi i Putinit.

“Kush mund të besojë se Rusia do të ndalet në Ukrainë? Përballë kësaj bote në rrezik, të mbetesh spektator do të ishte çmenduri. Rusia është bërë një kërcënim për Francën dhe Evropën. Situata që po ju përshkruaj është kjo, dhe ne duhet të jetojmë me të. Dhe rruga drejt paqes nuk mund të jetë pa Ukrainën. Paqja nuk mund të jetë kapitullimi i Ukrainës. Nuk mund të harrojmë se Rusia filloi pushtimin e Ukrainës në 2014”, u shpreh Macron, përcjell A2 CNN.

Macron theksoi se Franca, së bashku me Ukrainën dhe vendet e tjera evropiane kanë përgatitur një “plan të fortë dhe të qëndrueshëm për paqen” dhe se pasi të arrihet paqja, paqeruajtësit evropianë mund të vendosen për ta siguruar atë.

